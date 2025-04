Unai Emery no olvida al Barça: "Tengo experiencia en remontadas, tanto positivas como negativas"

El Aston Villa afronta el partido de vuelta de la Champions League frente al PSG con la necesidad de darle la vuelta a la eliminatoria si quiere seguir vivo en la máxima competición continental. Con dos goles de desventaja, el técnico vasco abogó por la necesidad de ganar el partido y aseguró que no cambia mucho el plan haber perdido por dos goles en lugar de por uno en la ida.

"Lo que queremos es conseguir un buen resultado en la ida. Por supuesto que el 3-1 lo cambia un poco, pero, ¿mucho? No. ¿Por qué? Porque tenemos que ganar. Teníamos que ganar con 2-1 y con 3-1 también. Ahora hay que hacerlo con un gol más", puntualizó Emery en rueda de prensa.

El equipo 'villano' recibió el tercer gol en contra en el añadido y necesitará su mejor versión para lograr el billete a las semifinales de la máxima competición continental: "En París jugamos como quisimos, pero el resultado no fue el que esperábamos. Si ganamos, vamos a estar cerca. Nuestro objetivo es poner nuestro plan en marcha y tratar de ser consistentes y entender cómo va a ser el partido durante los noventa minutos".

EXPERIENCIA EN REMONTADAS

Pese a la evidente dificultad, Emery confía en el apoyo de los suyos. "El PSG tiene la experiencia de jugar partidos fuera de casa en esta competición, pero nosotros vamos a conectar con nuestros aficionados y nos van a transmitir esa energía. Y si lo hacemos bien en el campo, tanto táctica como individualmente, los aficionados nos van a dar incluso más energía", señaló.

Unai ha vivido en sus propias carnes grandes remontadas como la que sufrió contra el Barça cuando era entrenador del PSG: "Tengo experiencia en remontadas, tanto positivas como negativas, pero ahora es algo distinto. Queremos hacer historia en el Aston Villa. El año pasado en la Conference League, este año en la Liga de Campeones. Ojalá podamos seguir haciéndolo en Europa durante las próximas temporadas", explicó.

DUDAS EN EL ONCE

Emery admitió comentó que aún no ha decidido el once que alineará ante los parisinos y que lo decidirá tras el entrenamiento de este lunes en Birmingham: "Jugamos el sábado y entrenamos ayer por la mañana. Necesitamos entrenar hoy y ver cómo está cada jugador. No tengo en mente un once, pero sí tengo un plan de cómo tenemos que jugar".

Asimismo, sobre la posibilidad de jugar con Marcus Rashford y Ollie Watkins juntos en la parcela ofensiva, el técnico español afirmó que es el siguiente paso que quiere dar, pero que necesita más tiempo para probarlo.