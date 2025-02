¿Última oportunidad para Leao?

Se acaba el tiempo para Rafael Leao. El futbolista portugués no logra quitarse de encima la etiqueta de irregular y suele ser uno de los principales señalados en las derrotas del equipo 'rossonero'. Excelente en el desborde y el desequilibrio, el luso sigue acusando su falta de acierto goleador.

Sin ir más lejos, esta temporada ha anotado nueve dianas en 33 partidos (Serie A, Champions League, Copa Italia). Números pobres para un futbolista llamado a estar entre los mejores del mundo. La calidad la tiene, aunque la mentalidad ya es otra muy diferente.

EL MILAN NECESITA MÁS DE LEAO

La sensación con Leao siempre es la misma: puede pero no quiere. Sus acciones desprenden talento a raudales, sin embargo, su forma de actuar se puede difuminar habitualmente entre la apatía o el pasotismo. Quizás no será nunca el número uno en cuanto compromiso, esfuerzo o trabajo, pero hay unos mínimos, sobre todo en los partidos donde no está fino en los últimos metros.

Eso sí, cuando está enchufado es una auténtica maravilla. Partiendo desde la banda izquierda, a pierna cambiada, Leao tiene una facilidad pasmosa para eliminar a rivales. Es rápido, potente y poderoso en el uno para uno, y pocos defensores son capaces de frenarlo. Y, en la definición, pues unos días sí y otros no. Seguramente, en la efectividad de cara a puerta es donde tenga más margen de mejora, aunque dicen que para mejorar hay que querer hacerlo.

Desde Italia algunos medios apuntan a que la paciencia del AC Milan con el jugador se está empezando a acabar. En el club 'rossonero' le reclaman más, mucho más, en el terreno de juego y está por ver que Leao pueda alcanzar estas exigencias.

OPORTUNIDAD PARA DEMOSTRAR

Este martes tiene una oportunidad perfecta para demostrar de qué pasta está hecho. El AC Milan se mide al Feyenoord (18:45h) en el duelo de vuelta de los 'playoff' de la Champions League con la obligación de remontar la mínima desventaja del partido de ida.

En De Kuip, el cuadro italiano se estrelló una y otra vez contra el muro del Feyenoord, pero esperan que en San Siro la película sea muy diferente. Todavía está por ver la apuesta de Sérgio Conceição, aunque todo apunta a la posibilidad de que repita el ataque del partido de ida con Joao Félix, Pulisic, Santiago Giménez y Rafa Leao.