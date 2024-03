La última bala de Thomas Tuchel

Es un todo o nada. Ganar o fracasar. Una auténtica final. El Bayern de Múnich afronta el partido contra la Lazio de vuelta de los octavos de final de la Champions League como la última oportunidad de conquistar algún título esta temporada.

Eliminados de la Copa de Alemania y con el liderato de la Bundesliga a diez puntos a falta de diez jornadas y con un Leverkusen intratable, el conjunto bávaro disputará el partido ante la Lazio con la presión añadida de un fracaso absoluto en caso de eliminación.

Además, todo apunta a que podría ser la última bala para Thomas Tuchel. Bayern y entrenador ya llegaron a un acuerdo para separar sus caminos a final de temporada, pero un prematuro resultado negativo en Champions podría precipitar el adiós del técnico.

A pesar de esto, Tuchel se mostró tranquilo en rueda de prensa. "Por lo que a mí respecta, no espero que sea el último, pero no puedo hablar por los demás. Yo me limito a lo acordado. Todos pueden estar seguros de que no hay nadie que tenga más ambición de ganar el partido de mañana que yo", aseguró con firmeza.

No lo tendrá fácil el Bayern para remontar la eliminatoria. Más allá de la dificultad de superar a la propia Lazio, el enfrentamiento llega en una dinámica muy negativa para los muniqueses. Pese a eso, el equipo muniqués contará con un lleno Allianz Arena para darle un empujón extra a un equipo necesitado de confianza para seguir vivo en la Champions y optar todavía a un título este curso.

MALAS DINÁMICAS

En los últimos cinco partidos, el Bayern tan solo ha sido capaz de superar al Leipzig. Las derrotas ante el Leverkusen y el Bochum, y el empate en Friburgo han dejado al equipo bávaro con escasas opciones de ganar la Bundesliga.

Cierto es que la Lazio tampoco está en una situación mejor. Los 'Biancocelesti' son novenos en la Serie A y acumulan tres derrotas en los pasados cuatro enfrentamientos ligueros. Los de Maurizio Sarri intentarán defender la mínima ventaja que consiguieron en el partido de ida por un grave error de Dayot Upamecano.