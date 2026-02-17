La UEFA refuerza los criterios arbitrales de cara a los 'knock-out' de la Champions

El arbitraje siempre está en transformación. En medio de polémicas arbitrales que sacuden las mejores ligas de Europa, como España, Italia o Portugal, el director de arbitraje de la UEFA, Roberto Rosetti, habló este lunes en una reunión con los mejores colegiados del continente de cara a los inminentes 'play-offs' de la Champions League para aclarar y reforzar criterios arbitrales en esta fase trascendental de la competición, cuando muchos equipos se juegan su temporada.

En esta charla, Rosetti, que abordó temas como el uso del VAR, la reducción de la simulación y el fortalecimiento de la cooperación entre árbitros y capitanes de equipo, arrancó asegurando que "la seguridad de los jugadores sigue siendo el objetivo número uno del arbitraje de la UEFA".

En este sentido, el máximo organismo del fútbol europeo apunta que, tras revisar todas las tarjetas rojas por juego brusco grave esta temporada, "la mitad de los incidentes graves de juego sucio ocurren en una zona específica del campo, cerca de las áreas técnicas, donde la emoción y la proximidad al cuerpo técnico pueden provocar entradas más fuertes".

Además, "una proporción significativa de las entradas también se deben a situaciones como la pérdida de control del balón, balones que rebotan y entradas 50-50, en momentos en los que los jugadores se estiran instintivamente y se arriesgan a poner en peligro al rival".

Los incidentes de juego brusco grave esta temporada / UEFA

Por lo tanto, el director arbitral de la UEFA instruyó a los árbitros que, a la hora de sancionar este tipo de acciones, reconozcan este tipo de entradas, evalúen si la intención de los jugadores es la de jugar el balón y que actúen de forma firme cuando haya contactos fuertes con los tacos que puedan poner en peligro a los adversarios.

El VAR solo en errores claros y manifiestos

Otro de los temas tratados fue el uso del VAR. Rosetti volvió a destacar que la herramienta solo tiene que intervenir en errores claros y manifiestos: "Se creó para corregir. La tecnología es excelente para decisiones objetivas, como los fueras de juego, pero para los juicios subjetivos, debemos ser cautelosos, porque al revisar pequeños detalles, estamos ralentizando el juego".

Los partidos que se jugaron con VAR por temporada / UEFA

El problema con las simulaciones de los jugadores

La rueda de prensa dedicó un tiempo significativo a otra tendencia en aumento: la exageración de los jugadores después de un contacto mínimo o leve, y Rosetti reconoció que es "muy difícil" para los árbitros evaluarla en tiempo real.

"Lo que vemos en la televisión no siempre es lo que ve el árbitro en el campo", explicó.

El mensaje a los árbitros es que deben permanecer vigilantes pero justos: distinguir las faltas genuinas de las reacciones exageradas diseñadas para engañar.

Las manos y la relación entre árbitros y capitanes

Rosetti destacó que desde el organismo se ve como positiva la iniciativa lanzada en la Eurocopa de 2024 en la que solo los capitanes puedan hablar con los árbitros en jugadas polémicas, y clarificó de nuevo los criterios con la sanción de las manos.

Los árbitros se deben centrar en definir qué constituye contacto intencional y acciones naturales o antinaturales, así como si los brazos o las manos están sobre, cerca o lejos del cuerpo. En este sentido, se considera:

La actitud y la intención del jugador (por ejemplo, crear una barrera ante jugar la pelota)

Si los brazos están en una posición natural, especialmente al caer o al recuperar el equilibrio

Contacto después de una desviación, cuando el contacto con la mano puede ser inevitable

Rosetti también destacó la importancia de que los árbitros europeos "compartan el mismo lenguaje técnico" para garantizar la coherencia en la toma de decisiones a nivel transfronterizo. Tomando como ejemplo la sanción por manos, explicó que las diferentes interpretaciones entre las ligas nacionales generan confusión entre jugadores, entrenadores y aficionados, especialmente cuando los clubes alternan entre competiciones nacionales y de la UEFA.

Debido a eso, se profundizó en la importancia de mantener un diálogo constante con las federaciones nacionales, colaborando para perfeccionar las directrices y reforzar una interpretación unificada en todo el continente.