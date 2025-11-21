La UEFA se ceba con Luis Díaz tras su terrorífica entrada a Achraf

Vincent Kompany contaba con perder a Luis Díaz durante un encuentro. Así mismo lo confirmó el belga, a falta del veredicto final de la UEFA, en la comparecencia de prensa previa al duelo de Bundesliga contra el Friburgo (15.30). El técnico de los bávaro confiaba en una resolución benévola del máximo organismo del fútbol europeo: "Según mi información, está suspendido por un partido".

Pero nada más lejos de la realidad. El comité de disciplina de la UEFA castigó severamente al colombiano tras la terrorífica entrada sobre Achraf Hakimi en el último duelo de Champions League disputado en el Parque de los Príncipes. En el tiempo añadido del primer tiempo, el ex del Liverpool se lanzó al tobillo del marroquí, que se flexionó al límite, dejándole fuera de combate hasta la fecha. El recientemente elegido mejor jugador de África en 2025 todavía no tiene fecha de vuelta a los terrenos de juego.

Luis Díaz firmó un doblete y fue expulsado por una entrada criminal a Achraf en el PSG-Bayern / X

El acta redactada por Maurizio Mariani, colegiado italiano de la contienda, fue determinante para la decisión del Comité de la UEFA. El árbitro, pese a que en primera instancia sólo amonestó al futbolista, rectificó cuando acudió a ver las imágenes en la pantalla del videoarbitraje.

La UEFA impuso una sanción de tres partidos a Luis Díaz tras la mencionada acción, lo que le obligará a descansar forzosamente los próximos encuentros del Bayern Múnich en la máxima competición continental. El cafetero no estará, empezando por este miércoles, contra el Arsenal, Sporting CP y Union Saint-Gilloise. El extremo colombiano volvería a las convocatorias para la octava y última jornada del torneo en la visita al PSV en Eindhoven, a finales del mes de enero.

Habrá apelación

El Bayern no se quedará de brazos cruzados ante lo que consideran una penitencia desmesurada. El cuadro muniqués enviará a la UEFA un informe para intentar rebajar la sanción impuesta a Luis Díaz y que los tres partidos se queden en algunos menos.