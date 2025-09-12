CHAMPIONS LEAGUE
La UEFA confirma una novedad importante para la próxima Champions
La Liga de Campeones vuelve este mes de septiembre con un cambio respecto a las políticas de las lesiones
La UEFA, tras su reunión de Comité Ejecutivo de este jueves realizado en Triana (Albania), comunicó las próximas sedes de los torneos europeos y, entre otros, confirmó el Estadio Metropolitano como anfitrión de la final de la UEFA Champions League para el año 2027.
En el comunicado emitido por el máximo estamento del fútbol europeo, la UEFA anunció un cambio importante de cara a la próxima temporada de la Champions League, que arranca esta próxima semana, en relación a las lesiones de larga duración de los jugadores de campo en las competiciones de clubes masculinos organizados por este estamento.
En el comunicado emitido por la UEFA, el organismo ha anunciado que "aprobó una modificación del reglamento de las competiciones de clubes masculinos de la UEFA 2025/26 para permitir la sustitución temporal de un máximo de un jugador de campo con una lesión o enfermedad de larga duración durante la fase liga hasta la sexta jornada incluida".
Se trata de una flexibilización de la norma, que hasta ahora solo era posible para los porteros, y da a los equipos participantes más opciones para compensar las bajas por lesiones graves.
"El motivo de esta adaptación es garantizar que las listas de convocatorias no se reduzcan de forma injusta y que los jugadores estén protegidos frente a una presión adicional por la carga de trabajo", dice la UEFA.
Hace algunos días, los equipos participantes en la competición para llevarse la 'orejona', que ahora defiende el Paris Saint-Germain, ofrecieron sus listas de 22 jugadores con varias ausencias importantes como Mathys Tel (Tottenham Hotspur), Federico Chiesa (Liverpool), Facundo Buonanotte (Chelsea), Gabriel Jesus (Arsenal), Pol Lirola (Olympique de Marsella). Ahora, estos jugadores podrían formar parte del equipo en el caso de que se produzcan lesiones de larga duración.
