La UEFA se carga la 'Ley Vinicius': no existirá en la Champions

El 'caso Vinicius-Prestianni' supuso un antes y un después en el reglamento del fútbol mundial. Los presuntos insultos racistas espetados por el jugador del Benfica hacia el madridista tapándose la boca, en un duelo de Champions, se convirtieron en un punto de inflexión para que la FIFA y la IFAB introdujesen una nueva ley que comenzó a aplicarse en el Mundial.

Fue una de las novedades reglamentarias en la Copa del Mundo, una norma creada con el objetivo de evitar que los futbolistas puedan taparse la boca mientras discuten con rivales, para que no se repitan casos como el de Prestianni, sancionado sin pruebas de vídeo porque las cámaras de televisión no pudieron captar los insultos.

De hecho, la denominada popularmente como 'Ley Vinicius' ya se ha cobrado sus primeras víctimas en Estados Unidos, México y Canadá. Miguel Almirón fue el primer futbolista de la historia expulsado por hablarle a un rival -al turco Müldür- con la mano en la boca en plena discusión. El jugador paraguayo vio la roja directa tras el aviso desde el VAR, como también fue expulsado por el mismo motivo Piero Hincapié en una discusión con el mexicano Santi Giménez.

Almirón, expulsado / EFE

La UEFA dice 'no'

Pero lo que parecía una norma revolucionaria que llegaba para quedarse... ¡terminó siendo una lucha entre la FIFA y la UEFA! El organismo presidido por Aleksander Ceferin confirma que no aplicará la 'Ley Vinicius' ni en la Champions ni en ninguna de sus competiciones, como por ejemplo la Europa League o la Conference League.

Se trata de un capítulo más del pulso que mantiene la UEFA con la entidad de Gianni Infantino, dos organismos que aplican decisiones opuestas en varios asuntos, sobre todo en materia arbitral. De esta forma, si un futbolista decide taparse la boca en un lance con algún rival en competición europea, no podrá ser expulsado ni por el colegiado ni por el VAR.

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Una decisión de la UEFA algo sorprendente, sobre todo tras la polémica generada por los presuntos insultos racistas de Prestianni, que tuvieron lugar precisamente en una de sus competiciones y que siguen trayendo cola por una sanción impuesta sin pruebas de vídeo ni de sonido que confirmasen los hechos. El organismo europeo justifica su rechazo con el argumento de que la norma atenta contra la libertad de expresión de los jugadores.