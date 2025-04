La UEFA amenaza con expulsar al Chelsea de las competiciones europeas

Hace apenas unos días, el Chelsea anunció sus resultados financieros del curso pasado. A pesar de haber invertido más de 400 millones en fichajes, el club londinense se las arregló para presentar unos beneficios de 153 millones que despertó muchos interrogantes entre los aficionados. Había truco; el Chelsea presentó una reestructuración para el equipo femenino que pasaba por la venta del Chelsea FC Women para convertirse en un negocio totalmente independiente.

La operación se realizó a través de una empresa anexionada de Todd Boehly, propietario del club, y reportó unos beneficios de 200 millones de euros. No fueron los únicos beneficios que anunció el Chelsea, que también vendió hoteles a la misma empresa hermana a razón de otros 90 millones de euros, todo con el objetivo de cumplir con las normas de Fair Play Financiero de la Premier y de la UEFA. El primero se lo tragó, el segundo no; según avanza 'The Times', la UEFA no contabiliza los ingresos extraordinarios del Chelsea y sus cuentas pasarían a estar en números rojos bajo amenaza de sanción.

La UEFA permite a los equipos tener, como máximo, unas pérdidas de 200 millones de euros durante tres años. El Chelsea era consciente de dicha situación, aunque su elevado gasto en los últimos mercados de fichajes había puesto sobre aviso al equipo londinense de no cumplir con los criterios ni de la UEFA ni de la Premier League. La solución, vender al equipo femenino y hoteles a una empresa hermana del conglomerado que lidera Todd Boehly, reportó unos beneficios extraordinarios de 290 millones en su conjunto, haciendo cuadrar las cuentas del Chelsea y evitando problemas con el Fair Play Financiero.

La Premier es permisiva; la UEFA no traga

Si bien la Premier League es más flexible en este tipo de operaciones, la UEFA no permite desgravarse las ventas a empresas del mismo propietario. Sin dichos beneficios, las cuentas del Chelsea pasarían a estar en números rojos y, según el citado medio, el club se expone a una posible expulsión de Europa si reincide. Todd Boehly está en alerta, aunque intenta negociar un acuerdo favorable con la UEFA que implique el pago de una sanción económica y la aceptación de un plan de gastos para las tres próximas temporadas.

La resolución del acuerdo, como adelanta 'The Times', no se espera que se resuelva hasta mediados de mayo. El club podría aplicar deducciones por gastos en equipos juveniles y femeninos o infraestructuras, aunque se prevé que la infracción tenga consecuencias graves para el Chelsea. El club londinense está en alerta mientras la amenaza de una posible expulsión de las competiciones europeas sigue en el horizonte.