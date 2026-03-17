Tudor confía en la remontada ante el Atlético: "No son mejores que nosotros"

Igor Tudor, técnico del Tottenham Hotspur, negó que el Atlético de Madrid sea mejor que ellos y dijo que tienen que jugar para pasar de ronda aunque su prioridad es evitar el descenso en la Premier League.

El croata, que se juega el puesto en los próximos días, habló este martes en rueda de prensa antes de la titánica tarea de remontar un 5-2 contra el Atlético de Madrid.

Pedro Porro celebra su gol contra el Atlético de Madrid / Ana Escobar

"Es un partido que debemos jugar para pasar, aunque nuestra prioridad es mantenernos en la Premier. En la ida demostramos que podemos hacerles daño. No son mejores que nosotros", dijo Tudor.

"No es imposible remontar. Tenemos que estar en el partido, el partido puede ser largo. Todo está abierto aún, tenemos que creer que podemos hacerlo".

El técnico del Tottenham confirmó que Destiny Udogie y Lucas Bergvall están listos para jugar después de sus lesiones, aunque no el partido completo, mientras que Cristian el 'Cuti' Romero ya está recuperado del golpe en la cabeza que se llevó en la ida y estará disponible para Tudor.

Sin embargo, Joao Palhinha, que chocó con Romero en dicha jugada, sí será baja ya que se hizo más daño y tuvo que entrenarse en solitario este martes.

La otra duda del Tottenham, Conor Gallagher, está enfermo y Tudor aún no sabe si el centrocampista podrá estar en el banquillo.