La triple 'mofa' que le puede salir cara al Atlético

El Atlético de Madrid sigue adelante en la Champions. Los rojiblancos eliminaron al FC Barcelona en los cuartos de final de la Champions tras vencer en el Spotify Camp Nou por 0-2 y perder en la vuelta 1-2. El Atleti logró aguantar hasta el final y mantener un resultado que le valía para obtener el billete hacia las semifinales.

Los de Hansi Flick no pudieron completar la remontada ante los colchoneros, tras igualar la eliminatoria en la primera mitad. A los azulgrana se les escapó de la manos el encuentro, con varias acciones que remaron en contra y una expulsión que condicionó al equipo para los minutos finales.

Burlas, risas y faltas de respeto contra el Barça

Algunas de las decisiones del francés Clément Turpin fueron dudosas. Desde el FC Barcelona hay una creciente indignación por el arbitraje, tanto del partido de ida en el Spotify Camp Nou con István Kovács, como el de la vuelta en el Metropolitano. Por lo que hace al partido de vuelta, hay diversas acciones, con diferente trascendencia, que jugaron en contra de los de Hansi Flick.

El Atlético de Madrid, por su parte, quiso dejar en evidencia al Barça con varias publicaciones 'ventajistas' al término del encuentro. La 'resaca' del partido ha sido en un tono burlesco, con algunas respuestas a la previa preparada por los jugadores del Barça.

Primero, el Atlético de Madrid publicó una foto con Inteligencia Artificial en la que aparecen varios jugadores con las gafas naranjas (con guiño a Llorente) y los auriculares de cable blancos, 'a lo LeBron', como hicieron los del Barça antes del encuentro. Lamine, de hecho, se cambió la foto de perfil, y puso una de LeBron James, con el significado de la remontada.

Con un tono distinto, el Atleti publicó un video con el mensaje de 'Dame un grrr.', en el que aparece un perro atacando a un safari, con una cabeza de león. Una 'máscara' que el hombre se la quita de la cabeza, haciendo referencia que el Barça no da tan miedo como aparentaban. Curioso, teniendo en cuenta el dominio en el juego.

Mensaje hacia el Barça

Por si no fuera suficiente, el conjunto colchonero subió un video de la plantilla rojiblanca celebrando la clasificación junto a su afición, con el mensaje en castellano de 'Más que un club', riéndose del 'slogan' del Barça: 'Més que un club' y de su actitud tras el partido, en el que hubo algunas situaciones calientes. Una traducción, quizá, inecesaria.

No obstante, las relaciones institucionales entre ambos clubes són correctas y no existe una relación deteriorada. El Barça, a lo suyo, se centrará en LaLiga, sin entrar en el juego de los del Cholo Simeone.

Por otra parte, el Atlético de Madrid puede pagar caras las burlas, teniendo en cuenta que todavía no han logrado ningún título esta temporada. El trabajo no está terminado.