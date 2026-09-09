El tren del PSG arrolla la ilusión de Touré Yaya con un hat-trick de Ferran Torres

Touré Yaya hizo historia en la Champions League. El técnico del Slovan Bratislava se convirtió en el Parque de los Príncipes en el primer entrenador africano de la historia de Champions League. Pero el ex del Barça o Manchester United no tuvo un debut fácil. Nunca lo es contra el actual campeón.

El PSG, pese a no haber comenzado la Ligue 1 de la mejor manera, sigue siendo uno de los equipos más temibles de Europa. Sobre el campo, Luis Enrique salió con nombres como Vitinha, Fabián Ruiz, Ferran Torres, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé o Akliouche. Casi nada. Tuvieron oportunidades de marcar casi todos. Y, por cierto, Dro. Su primera titularidad con el PSG en Champions.

Poco más de un cuarto de hora tardó el PSG en abrir el marcador. Fue Dembélé tras un trallazo de Nuno Mendes que chocó en el palo. Pero desde el primer minuto se vio que el Slovan padecería.

Se le hizo largo el partido al equipo eslovaco. Tanto, de hecho, que ya en el minuto 20 sufría una lesión, la del central Bajrić, que se rompió muscularmente después de varias carreras a su espalda. Y dos minutos después, una mala salida defensiva que robó Dro acabó en la cabeza de Dembélé, siempre bien posicionado, para que marcara su doblete.

También vio puerta Ferran Torres que, como ya hizo en liga, 'mojó' en su primer partido de la Liga de Campeones bajo las órdenes de Luis Enrique. Remató bien de primeras una gran asistencia de Dembélé pasada la media hora de juego.

Sin dar tiempo de respirar al Slovan, el PSG tampoco frenó en la segunda mitad. Tras jugadón maradoniano de Akliouche, le cayó el balón a Ferran en la frontal del área.

Pero no quedó ahí. El campeón del mundo logró su primer hat-trick con los capitalinos tras la salida de un córner y casi sin querer. Ferran remató con la rodilla y el balón entró mordido por la izquierda de Dominik Takac. Lo tuvo todo de cara esta noche en París.

Fue un vendabal parisino. Al Slovan le costó tener y mantener el balón, cruzar del centro del campo y, por supuesto, llegar al área de Safanov. Solo Suleiman Camara marcó diferencias. Llegó a trenzar alguna carrera, pero iba solo a la guerra y llegaba sin gasolina a encarar. Es difícil ganar a Achraf Hakimi o a Nuno Mendes por velocidad.

Tras el quinto parisino, una de las pocas jugadas colectivas del Slovan encontró petróleo. Fue el propio Camara que, por una vez, encaraba a Zabarnyi. Le hizo un traje a medida y cruzó el de forma sublime para vencer a Safanov. El gol del honor.

El PSG puso el freno después de los cambios masivos de Luis Enrique. Dio descanso a los laterales, a Dembélé y a Ferran antes de que pudiera conseguir el póker.

Los últimos minutos fueron de trámite. Parecía que ambos equipos habrían firmado el final del partido. Pero, en el máximo escenario del fútbol europeo, hay que competir.

Fabián puso otra papeleta para su candidatura al Balón de Oro. El otro campeón del mundo del PSG puso la guindilla en los minutos finales rematando con fuerza desde dentro del área un pase de Dro.

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