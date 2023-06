El tremendo error de Ederson que podría haber pagado caro el City

El portero del City no se hizo fuerte en la salida y Lautaro estuvo a punto de robarle el balón Los aficionados skyblues en Estambul tuvieron que contener la respiración ante el error del brasileño

Las finales de la Champions League son un juego de nervios y errores, y si no que se lo digan a Ederson, portero del Manchester City.

Con el partido completamente controlado por el conjunto de Pep Guardiola, el portero brasileño estuvo a punto de costarle un disgusto a su equipo regalándole el primer gol a Lautaro Martínez.

La jugada, que se produjo en el minuto diez de partido, no era más que un balón inocente colgado sin ningún tipo de peligro.

📸 - Ederson got lucky there. Not the best opening minutes so far for him. pic.twitter.com/5ORsLp1umm