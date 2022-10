El tremendo enfado de Conte tras el gol anulado al Tottenham

El técnico italiano sólo admitió una pregunta en sala de prensa tras su expulsión ante el Sporting de Portugal "Estoy muy molesto", dijo antes de zanjar su comparecencia con el gol anulado a Kane en el 96' aún en la retina

Antonio Conte es un técnico temperamental, nadie lo duda. Se pudo comprobar anoche una vez más, cuando el preparador italiano del Tottenham Hotspur fue expulsado a raíz de sus protestas por la anulación vía VAR de un gol de Harry Kane en el minuto 96 que hubiera dado el triunfo a los suyos ante el Sporting de Lisboa (1-1).

Indignado, Conte protagonizó una breve comparecencia postpartido ante la prensa, ya que sólo admitió una pregunta y tras contestar, se levantó y dejó plantados a los medios. El míster spur denunció "una decisión injusta" y abandonó la rueda de prensa posterior al partido tras esa única pregunta.

En la confusión que siguió a la anulación del gol de Kane, el árbitro del partido, el holandés Danny Makkelie, expulsó al técnico italiano, por lo que no estará en el banquillo ante el Marsella en el último partido donde los británicos se juegan el pase.

"Todos entraron al campo, pero a mí me expulsaron", dijo Conte cuando le pidieron que relatara el tormentoso final del partido y su expulsión. "Hay veces que hay que ser inteligente. Acaba de anular un gol válido porque el desvío lo hizo por delante de Kane", dijo el italiano.

En un centro largo desde la izquierda de Ivan Perisic, es cierto que el cabezazo de Royal parece ir hacia atrás al principio -y no puede haber fuera de juego en un pase hacia atrás-, pero es inmediatamente desviado por un defensa para alcanzar a Kane, que estaba muy ligeramente en fuera de juego en el momento del desvío.

"Creo que no tenemos mucha suerte con el VAR. Me gustaría ver si tomarían este tipo de decisión e injusta decisión, repito, contra un gran equipo en un partido importante", continuó maldiciendo Conte, indignado. "A veces podemos aceptar este tipo de decisiones, pero cuando no vemos honestidad nos enojamos mucho", continuó.

No obstante reconoció que en "el primer tiempo (que tuvo su equipo) no pusimos la intensidad suficiente y el Sporting mereció mandar. Pero en la segunda mitad creo que merecimos los tres puntos", agregó.

"Ahora hay que esperar al último partido en Marsella para saber si estamos clasificados. Esto le está causando un gran daño al club y espero que los responsables del club hablen con quien corresponda", señaló. Y se levantó de la sala de prensa sin aceptar más preguntas.