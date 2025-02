Un trámite trampa antes de octavos

Es un tópico recurrente decir que en la Champions League no existen rivales fáciles. Los mejores equipos de Europa se enfrentan en busca de la gloria, aunque solamente un elegido tendrá el honor de levantar el preciado trofeo a final de temporada. La máxima competición de clubes entra ahora en su fase decisiva con las eliminatorias de aquellos que no hicieron una primera fase suficientemente buena como para acceder a octavos... aunque no tan desastrosa como para ser eliminados a la primera de cambio.

Encarando el camino hacia estar entre los dieciséis primeros de la competición se encuentra actualmente el PSG, que afronta la eliminatoria previa a octavos con poco que ganar y con mucho que perder. Su rival no debería suponer un problema; el Brest, octavo clasificado de la Ligue 1, es un rival asequible para los parisinos, pero que ya ha demostrado esta Champions que es capaz de competir contra cualquiera. Sin red como en la fase anterior, PSG y Brest disputan el partido de ida de los playoffs de Champions League en este inaudito derbi francés en competición europea (18:45h).

Será una eliminatoria trampa la que afronte el conjunto de Luis Enrique antes de asegurar su pase a octavos de final de la Champions League. Se enfrentarán a un Brest que celebra la primera participación de su historia en la máxima competición europea; desde su debut en la máxima categoría francesa en 1979, el club francés no había conseguido su entrada entre los elegidos a participar en la Champions... hasta esta temporada.

Un Brest histórico contra un PSG obligado

Es por eso que el Brest tiene tanto mérito, especialmente después de una primera fase donde terminaron decimoctavos por encima de clubes como la Juventus o el City. Es un momento histórico para la entidad, que puede dar el gran golpe venciendo al todopoderoso equipo de su país: el PSG. 'Les Pirates' llegan en racha; han vencido sus dos últimos encuentros en el campeonato liguero que podrían haber sido tres si el PSG, precisamente, no se hubiese interpuesto en el camino. Los parisinos endosaron una dura derrota por 2-5 en el Stade du Roudourou en el primer de los dos encuentros que ambos han disputado esta temporada; el partido en el Parque de los Príncipes, en septiembre, terminó por 3-1 favorable a los de Luis Enrique.

El PSG, por su parte, llega en uno de los mejores momentos de forma de la temporada y con su estrella, Ousmane Dembélé, en estado de gracia. Son dieciséis los partidos que llevan sin perder los parisinos en todas las competiciones que encima sumaron a la causa a Kvaratskhelia con su primer tanto con su nuevo equipo. Los de Luis Enrique son los líderes indiscutibles del campeonato francés, donde dominan con mano de hierro sin apenas oposición.

Los parisinos deben responder en la máxima competición europea tras entrar en la última jornada a la siguiente fase. Luis Enrique es consciente de que las conquistas en el campeonato francés no son suficientes para saciar el ansia de Champions de Qatar, así que la presión será máxima como siempre en el PSG de cara a la eliminatoria ante su rival francés. Una eliminatoria trampa que pondrá a prueba la rebelión del Brest contra la obligación del PSG.