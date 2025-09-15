Tottenham - Villarreal: Horario y dónde ver el partido de Champions League

CHAMPIONS
Tottenham y Villarreal se enfrentan este martes 16 de septiembre en el Tottenham Hotspur Stadium en el partido de la Jornada 1 de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Tottenham - Villarreal y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Thomas Frank llegará al partido tras una victoria ante el West Ham (3-0), una derrota ante el Bournemouth (1-0), una victoria ante el Manchester City (2-0) y una victoria ante el Burnley (3-0) en Premier League.
Por su parte, los comandados por Marcelino García Toral registraron una derrota contra el Atlético de Madrid (2-0), un empate con el Celta de Vigo (1-1), una victoria contra el Girona (5-0) y una victoria contra el Oviedo (2-0) en LaLiga EA Sports.
Asimismo, cabe destacar que el Tottenham y el Villarreal solo se han enfrentado una vez en su historia, la cual se remonta a 2010 cuando los groguets se impusieron por cuatro goles a uno.
Además, el Tottenham se tendrá que enfrentar al Bodo/Glimt y al Mónaco en las fechas venideras del torneo, mientras que el Villarreal se topará con la Juventus y el Manchester City.
HORARIO DEL TOTTENHAM - VILLARREAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE
El partido entre Tottenham y Villarreal, correspondiente a la Jornada 1 de la Champions League, se disputa este martes 16 de septiembre a las 21:00 (CET) en España.
DÓNDE VER EL TOTTENHAM - VILLARREAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE
En España, el partido de Champions League entre Tottenham y Villarreal se podrá ver en directo y online a través de tabii, Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2.
También puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
