En Directo
CHAMPIONS LEAGUE
Tottenham - Villarreal, en directo: resultado y goles en vivo del partido de la Champions
Sigue en directo toda la acción del partido entre el Tottenham y el Villarreal por la primera jornada de la Liga de Campeones
Xavi Turu
El Villarreal debuta en la Champions League 2025/26 visitando al Tottenham en Londres. Sigue en directo todos los goles y jugadas del partido en SPORT.ES.
MIN. 30, TOT 1-0 VIL
Amarilla a Xavi Simons tras un pisotón a Mouriño.
MIN. 28, TOT 1-0 VIL
Otra llegada del Tottenham con un tiro de Kudus que despejó la zaga castellonense.
MIN. 26, TOT 1-0 VIL
¡¡La que ha perdonado el Villarreal!! Contragolpe de los de Marcelino y cuando Buchanan lo tenía todo de cara para el empate, el disparo cruzado se le marchó desviado.
El primer gol del Tottenham
Este fue el error del portero del Villarreal que sirvió para que los locales se adelantaran en el luminoso.
MIN. 19, TOT 1-0 VIL
El Tottenham cuando llega al área de Luiz Lúcio lo hace con sensación de mucho peligro.
MIN. 17, TOT 1-0 VIL
Disparo de Bentancur desde la frontal y la pelota acaba en córner para los locales.
MIN. 16, TOT 1-0 VIL
Dominan los de Thomas Frank el ritmo del partido con la posesión de la pelota. El Tottenham se encontró con ese gol y ahora juegan con más tranquilidad.
MIN. 12, TOT 1-0 VIL
¡¡La tuvo el Villarreal!! El primero disparo para los visitantes, recorte en la frontal de Pepe que le pegó con la zurda con mucha intención y la pelota acaba en córner.
MIN. 10, TOT 1-0 VIL
El Villarreal lo intenta, pero con pocas ideas de cara a portería para el equipo 'groguet'.
MIN. 8, TOT 1-0 VIL
Bergvall y Xavi Simons están siendo dos futbolistas con mucha participación en este arranque. El tanto de los 'Spurs' llega después de un centro del futbolista sueco.
- El regreso al Spotify Camp Nou, más cerca
- El toque de Flick provocó un 'vendaval' en el vestuario
- El fichaje era Etta Eyong
- Amorim se autodespide del Manchester United: 'Quizás haya que cambiar de entrenador
- Iñigo Martínez borra a Laporte
- Un jugador del Barça se 'coló' en el clan Lamine en el Barça-Valencia
- Álex Mumbrú, hospitalizado tras ganar el Eurobasket
- Sale a la luz qué tipo de relación mantienen Carlos Alcaraz y Brooks Nader: 'Hay un interés