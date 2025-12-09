El Tottenham homenajea a Heung-Min Son en la goleada ante el Slavia de Praga

El surcoreano Heung-Min Son, leyenda del Tottenham, fue homenajeado este martes por los 'Spurs', equipo en el que jugó durante diez temporadas, antes del encuentro de Liga de Campeones frente al Slavia de Praga. En el ámbito deportivo, los Supurs golearon el equipo checo (3-0) con un gol en propia meta de Zima y dos de penalti, de Kudus y Xavi Simons.

"Fueron diez años increíbles. Siempre estaré con vosotros y nunca os olvidaré. No me olvidéis vosotros tampoco. Os quiero mucho", dijo el extremo a la afición del club londinense antes de recibir una placa conmemorativa.

El asiático, que se marchó el pasado verano a Los Angeles FC de la MLS, llegó a los 'Spurs' en 2015 procedente del Bayer Leverkusen, disputó 454 partidos, marcó 173 goles -quinto registro más alto de la historia de club- y repartió 96 asistencias, convirtiéndose en el máximo goleador extranjero de la historia del club y ayudó a levantar la Liga Europa en 2025, poniendo fin a una sequía de 17 años sin título de la entidad.

Además, su espectacular tanto ante el Burnley le valió el Premio Puskas en 2020, consiguió levantar la Bota de Oro de la Premier League en la temporada 2021-2022 y se convirtió en el jugador asiático con más goles en la historia de la competición.

El club, en colaboración con el consejo de aficionados, también inauguró un mural dedicado al surcoreano en Tottenham High Road, que será ejecutado por Murwalls, los mismos que hicieron las obras de Ledley King y Harry Kane.

A las puertas del 'top 8'

Con este resultado, el Tottenham se queda a las puertas del 'top 8', que da acceso directo a los octavos de final de la Liga de Campeones de fútbol, a falta de dos jornadas. Ocupa la novena posición provisionalmente con 11 puntos, mientras que el Slavia Praga se complica su clasificación al tener solo tres unidades.

El equipo inglés pudo marcar más goles, pero se topó con Jindrich Stanek, que salvó a los suyos en más de una ocasión.

Xavi Simons fue elegido el mejor jugador del partido.