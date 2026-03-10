El Tottenham cambia a su portero tras tres goles... ¡en el minuto 15!

Debacle absoluta del Tottenham en Madrid. El conjunto inglés visitaba al Altético para jugar la ida de los octavos de la Champions League y, en medio de la crisis que viven ya en la Premier League, a Igor Tudor no se le ocurrió mejor idea que cambiar a su portero titular, Guglielmo Vicario, para medirse a los de Simeone.

La idea, por lo demás, salió absolutamente mal. Tanto que la rehizo al cuarto de hora tras la peor noche de la historia para el reemplazante, Antonín Kinský. El portero checo tenía su debut en Champions League en uno de los escenarios más complicados posibles. Y no dio la talla. Nada más tardó cinco minutos el Atlético de Madrid en abrir la lata, y lo hizo gracias a un Marcos Llorente que batió al novel Kinský.

MADRID, 10/03/2026.- El delantero del Atlético Ademola Lookman (d) pelea un balón con Pedro Porro, del Tottenham, durante el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que Atlético de Madrid y Tottenham disputan este martes en el estadio Metropolitano. EFE/Juanjo Martín / Juanjo Martín / EFE

Lo malo para el checo es que quedó directamente retratado: un saque suyo fue tan malo que se la terminó regalando a Lookan, lo que desembocó en el tanto de Marcos. Pero bueno, un error lo tiene cualquiera.

El tema es firmar más de uno. En el segundo, no obstante, no fue Kinský: fue Van de Ven, que se resbaló y dejó la pelota a merced de un Griezmann que no perdonó al guardameta checo. Otro golpe a su moral.

Noticias relacionadas

Y en el tercero, otra vez, y esta la más grave, apareció Kinský. El protagonista -para mal- de esta historia le regaló la pelota a Julián Álvarez y el argentino se apuntaba el 3-0 en apenas quince minutos. Quince. Debacle absoluta y Tudor entró en cólera, llamando inmediatamente a Vicario y ordenando el cambio. Kinský salió enfadado, el campo entero intentó animarle y el banquillo también. Pero no hubo consuelo, marchándose a vestuarios.