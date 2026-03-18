Tottenham - Atlético de Madrid: Horario y dónde ver el partido de octavos de final de Champions League

Tottenham y Atlético de Madrid se enfrentan hoy miércoles 17 de marzo en el Tottenham Hotspur Stadium en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Tottenham - Atlético de Madrid y dónde ver el partido en España.

Así, pues, los de Igor Tudor se presentan como locales con unas complicadas circunstancias, ya que no solo fueron goleados en el partido de ida por los colchoneros sino que, además, el equipo no encuentra rumbo alguno en la Premier League, incluso llegando a acercarse peligrosamente a la zona de descenso.

Incluso, tras el reciente empate con el Liverpool, Tudor respondió álgidamente a un periodista que le consultó sobre si era el indicado para salvar la categoría del Tottenham, asegurando que "estas preguntas que a los periodistas les gusta hacer no tienen sentido" y, coincidentemente, reflejando la difícil situación que experimenta tanto el entrenador como sus dirigidos.

Contrariamente, el Atlético visitará Londres con la comodidad que supone tener tres goles por encima en el marcador global, lo cual ha traído consigo un empujón anímico hasta en las declaraciones de Diego Simeone. "Yo le digo a nuestra gente que estamos bien… Les dije que íbamos a competir y estamos compitiendo”, afirmó aguerridamente la semana pasada.

El entrenador argentino está en búsqueda de su octava clasificación a cuartos de final con el equipo rojiblanco, y es difícil pensar que no lo logrará. Sin embargo, también es cierto que el Atlético de Madrid ha perdido en cinco de sus últimas seis visitas a Inglaterra, por lo que puede que su proceso de avanzar a la próxima fase no sea tan pulcro como se prevé.

HORARIO DEL TOTTENHAM - ATLÉTICO DE MADRID DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Tottenham y Atlético de Madrid, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League, se disputa hoy miércoles 18 de marzo a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL TOTTENHAM - ATLÉTICO DE MADRID DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre Tottenham y Atlético de Madrid se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

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