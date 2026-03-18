Tottenham - Atlético, en directo: partido de la Champions League, en vivo hoy

¡BIEEENVENIDOS!

¡Hola, hola! Ya estamos aquí para vivir el apasionante Tottenham-Atlético por la vuelta de los octavos de la Champions League. En la ida ya nos dejaron nada menos que siete goles: cinco en favor colchonero y dos para los londinenses. ¿Podrán remontar? ¡Lo vivimos en SPORT!