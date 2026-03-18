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CHAMPIONS LEAGUE
Tottenham - Atlético, en directo: partido de la Champions League, en vivo hoy
Sigue en directo el partido de vuelta entre el Atlético de Madrid y el Tottenham tras el 5-2 de la ida en Madrid
Once del Tottenham
Confirmó también Igor Tudor a sus hombres para intentar la épica remontada ante el Atlético. Xavi Simons, titular, igual que un Vicario que reemplaza al criticado Kinsky.
Pubill, al banquillo por molestias
Informan en la COPE que el defensor presenta molestias físicas en las costillas y que Simeone no quiere arriesgar, por lo que la dupla titular será Hancko-Le Normand.
Once del Atlético
Anunció ya Simeone a sus elegidos para el duelo ante los ingleses. Lookman, Julián y Griezmann serán los elegidos en ataque.
¡BIEEENVENIDOS!
¡Hola, hola! Ya estamos aquí para vivir el apasionante Tottenham-Atlético por la vuelta de los octavos de la Champions League. En la ida ya nos dejaron nada menos que siete goles: cinco en favor colchonero y dos para los londinenses. ¿Podrán remontar? ¡Lo vivimos en SPORT!
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