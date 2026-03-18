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Tottenham - Atlético, en directo: partido de la Champions League, en vivo hoy

Sigue en directo el partido de vuelta entre el Atlético de Madrid y el Tottenham tras el 5-2 de la ida en Madrid

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