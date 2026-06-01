POLÉMICA
Tomás Roncero dicta sentencia: "Al PSG deberían quitarle el título de la Champions"
El colaborador de 'El Chiringuito' compartió un duro mensaje a través de su cuenta personal de X
Sigue la resaca de la final de la Champions League. El Paris Saint-Germain volvió a conquistar el título por segunda vez consecutiva, coincidiendo con las dos temporadas en las que Kylian Mbappé ya no forma parte del conjunto francés, después de vencer al Arsenal, equipo dirigido por Mikel Arteta, en la tanda de penaltis. Luis Enrique demostró, de nuevo, ser el entrenador español más en forma.
Después de la victoria del PSG, se desató el caos en París. Los aficionados más radicales y ciudadanos destrozaron la ciudad, lo que provocó la muerte de un aficionado (un motorista), dos heridos de gravedad y un total de 780 detenidos, 457 de ellos bajo custodia policial. Una situación que ya se vivió el año pasado, cuando ganaron por primera vez la Champions League.
Como ya estaban más que avisados, la policía francesa preparó un dispositivo de alto nivel para garantizar la seguridad de la capital y del resto del país, donde más de 22.000 agentes patrullaron por la ciudad parisina.
Sin embargo, el esfuerzo policial no fue capaz de evitar los altercados y la celebración fue más caótica que el año pasado, porque las detenciones aumentaron un 32 %. En total, el año pasado hubo más de 500 detenidos.
La situación es más que alarmante y preocupante, ya que el fútbol queda en segundo plano por culpa de estos radicales, que aprovechan cualquier oportunidad para destrozar un país como Francia.
Por esta razón, la celebración de la afición del PSG está dando mucho de qué hablar y una de las personas que quiso pronunciarse al respecto fue Tomás Roncero, colaborador de 'El Chiringuito' y periodista del AS, a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter.
El periodista del AS empezó diciendo que "al PSG deberían quitarle el título". La principal razón que destacó es que "su embrutecida afición ha manchado la historia de este maravilloso deporte quemando París y destruyendo todo lo que encontraban a su paso".
Además, tiene claro que estos aficionados son "gentuza, salvajes y asociales". Por este motivo, Roncero dictó sentencia: "No merecen ser campeones de Europa".
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