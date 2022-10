El tiempo se acaba para los 'dragones'

Todo lo que no sea ganar al Leverkusen, complicará la supervivencia del Oporto en la Champions League Pese a su mal inicio en la Bundesliga, el Bayer llega a la cita con la moral alta después de vencer al Atlético

Perder en el Metropolitano era un escenario probable para el Oporto, que sin embargo no contaba con caer goleado a manos del Brujas en la segunda jornada.

"Hubo partidos de pretemporadas en los que no nos jugamos nada y fuimos mucho mejores", lamentó el técnico Sergio Conceiçao. Todo lo que no sea ganar este martes al Leverkusen en Do Dragao dejará al cuadro luso con remotas opciones de sobrevivir en la competición.

En cambio, el Bayer llega a la cita con la moral alta después de vencer al Atlético, aunque su rendimiento en la Bundesliga esté dejando mucho que desear.

Alineaciones probables

Oporto: Costa; Joao Mario, Pepe, David Carmo, Wendell; Otavio, Uribe, Eustaquio, Pepe; Taremi y Evanilson.

Leverkusen: Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich, Demirbay, Bakker; Diaby, Schik y Hudson-Odoi.