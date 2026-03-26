CHAMPIONS LEAGUE
'The Killers', elegido para el 'show' previo a la final de la Champions League 2026 en Budapest
El cuarteto estadounidense aceptó la propuesta "sin dudarlo" y anunció su actuación en un cortometraje titulado "The Race Begins" junto con David Beckham
EFE
La banda estadounidense 'The Killers' será la encargada de abrir el espectáculo inaugural de la final de la Champions League, el próximo 30 de mayo, en el Puskás Aréna en Budaspest (Hungría).
Para anunciar este 'show', The Killers protagonizan un cortometraje titulado "The Race Begins" ('la carrera comienza', en español) junto con el ex futbolista inglés David Beckham y narra el camino hacia la final de la Champions League.
"Cuando nos lo propusieron (...) aceptamos sin dudarlo. Hay escenarios que hablan por sí solos. Es un honor celebrar a estos equipos y jugadores increíbles en lo que será sin duda un partido épico", declaró el grupo en el comunicado.
Por su parte, el codirector general de UC3, Guy Laurent, apuntó que "The Killers es una banda emblemática cuya energía creará el ambiente perfecto en Budapest" en una edición que "promete ser una de las más espectaculares" para una de las citas que "se han convertido en un auténtico hito del entretenimiento mundial".
El legendario cuarteto de canciones como "Mr. Brightside", "Human", "Somebody Told Me" o "When you were young" cuenta con más de 35 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y están trabajando en su octavo disco de estudio.
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