Tensión entre Simeone y White por pisar el escudo del Atlético de Madrid

El 1-1 del Metropolitano deja las semifinales de Champions League completamente abiertas. Se adelantó el Arsenal de penalti y el Atlético de Madrid igualó también desde los once metros, el gran protagonista del duelo. De hecho, pudo haber un tercer lanzamiento desde el punto fatídico, pero Danny Makkelie, que en directo había señalado falta de Hancko sobre Eze, se tomó un buen tiempo para revisar la acción en el VAR y no le “compró” la caída al inglés. Un empate que señala al Emirates como el escenario en el que se decidirá todo.

En Inglaterra lo tienen claro: “Robo al Arsenal”. No están contentos con el VAR, ni mucho menos. Arteta tampoco entendió el arbitraje: “Hay decisiones que cambian la eliminatoria”, espetó. Y Simeone optó por una frase en la que parece que dice mucho, pero realmente no dice nada: “En las semifinales, los penaltis tienen que ser penaltis”. El argentino, satisfecho con la decisión que se acabó tomando, terminó el encuentro enzarzado con el lateral ‘gunner’ Ben White.

Eze, en el suelo del Metropolitano tras el contacto con Hancko / EUP

Según se puede ver en un vídeo de MARCA, el defensa del Arsenal, de camino a los vestuarios, pisa el escudo del Atlético de Madrid sobre el césped, un gesto que para algunos se considera una falta de respeto. Son habituales las imágenes de jugadores evitando pisar los escudos, tanto propios como ajenos. El internacional con los Three Lions, seguramente dándole vueltas a su partido (él fue quien cometió mano en la acción que propició el 1-1 de Julián de penalti), no se percató, siguió en línea recta y pisó el escudo colchonero.

Primero Giuliano Simeone, hijo del técnico rojiblanco, le recriminó la acción. Después entró en escena su padre, Diego Pablo Simeone, mucho más enfadado, quien le llegó a dar hasta cuatro palmadas en la espalda antes de agarrarlo por el brazo y darle un empujón. A partir de ahí, White se giró para encararse con el ‘Cholo’, desatando una acalorada escena antes de acceder a la entrada de los vestuarios, que la seguridad presente resolvió muy rápido.

El partido de vuelta de semifinales de Champions League se disputará el martes 5 de mayo en el Emirates Stadium, a las 21.00 horas, y Arteta espera terminar más contento con el arbitraje. “Hay un contacto claro; él toma la decisión y no puedes anularla cuando tienes que verla 13 veces. Es una regla y han sido bastante consistentes con eso (sobre las manos de White). No tengo nada que decir al respecto. Del que tengo que hablar es del otro penalti (el de Hancko a Eze)”, incidió.

No obstante, tiene claro que el Emirates será determinante para conseguir el billete a la final de Budapest: “Estamos en una posición increíble. Tenemos que jugar delante de nuestra gente. Está en nuestras manos”, comentó.