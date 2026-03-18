"Tenía las lágrimas a punto de brotar de mis ojos": Eberechi Eze, el descarte del Arsenal que robó el corazón de Arteta

Historias inspiradoras. De resiliencia y fe... mucha fe. Eberechi Eze (Greenwich, 1998) nunca dejó de creer en sí mismo ni renunció a su sueño de convertirse en futbolista profesional. Aunque se lo pusieran muy difícil. Y es que antes de alcanzar la mayoría de edad, el ahora jugador del Arsenal fue rechazado por hasta seis academias de clubes importantes del fútbol inglés... incluida la del propio Arsenal.

Fulham, Reading, Bristol City, Sunderland, Millwall y Arsenal le dieron su 'no'. Así lo relató en una entrevista con 'BBC' tras la consecucción de la FA Cup con el Crystal Palace: "Recuerdo haberme enfrentado al Arsenal unos meses después de que me dejaran libre [a los 13 años] y haberme emocionado mucho por todas las emociones que sentía y por no haber gestionado adecuadamente la sensación de haber sido descartado", explicó. "No sabía cómo asimilarlo. Tenía las lágrimas a punto de brotar de mis ojos", aportó.

Insistente

Tras su paso por la academia 'gunner', estuvo dos años y medio en la cantera del Fulham antes de ser descartado. Y lo intentó en un Reading que tampoco apostó por el joven nacido en un barrio obrero de Greenwich, ubicado en el sureste de Londres.

Eberechi Eze, futbolista del Crystal Palace / @Squawka_Live

El Millwall le comunicó que no le ofrecerían un contrato profesional al finalizar su beca de dos años en 2016 y probó suerte en un Sunderland que también le cerró la puerta. Su moral, como no iba a ser de otra manera, estaba por los suelos. Hasta que el Queens Park Rangers le brindó una oportunidad. El resto, como suele decirse, es historia.

Debutó en 2017, en la tercera ronda de la FA Cup contra el Blackburn Rovers, pero se marchó cedido al Wycombe Wanderers para más tarde, durante el mercado invernal de 2018, volver a Loftus Road. En agosto de 2020, fichó por un Crystal Palace en el que alcanzaría su explosión definitiva. Marcó el gol del triunfo con el que los 'eagles' derrotaron al Manchester City en la final de la FA Cup y, por tanto, dio al club londinense su primer gran trofeo.

Los jugadores del Arsenal celebran el gol de Eze / Europa Press

Quién le diría al bueno de Eze tras ser descartado por el Arsenal que unos cuantos años después sería uno de los líderes del ilusionante proyecto de Mikel Arteta. El fútbol, como la vida misma, da muchas vueltas. Y Eze anotó anoche su primer gol en la Champions League para brindar al Arsenal la clasificación a los cuartos de final.

Arteta, pletórico

Con 0-0 en el marcador, bajó el balón con la zurda, se giró y sacó un latigazo por toda la escuadra para batir a Blaswich, meta del Leverkusen. Tras un inicio de curso dubitativo, Arteta estaba apostando por él últimamente ante la ausencia de Odegaard y el inglés le devolvió la confianza con un golazo de bandera.

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"Necesitábamos un momento mágico de Ebs para adelantarnos. Eze está jugando cada tres días; tiene ritmo, se entiende con los compañeros, y por eso está aquí. Está construyendo una conexión con todos ellos, y cuando empiezas a marcar momentos clave en los partidos, eso eleva tu confianza", garantizó un orgulloso Arteta.