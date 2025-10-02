Tenas enciende el debate y se postula para el Bernabéu

El Villarreal logró su primer punto en esta edición de la Champions, en un partido de mucha emoción y goles. Uno de los nombres destacados fue el de Arnau Tenas, que defendió la portería del submarino amarillo en el encuentro y se postula como el guardameta titular de los de Marcelino. Gracias a sus paradas y seguridad, el de Vic fue importante en el empate su equipo contra la Juve.

Tenas ya fue titular en la última visita del Villarreal en liga, frente al Sevilla, y dejó muy buenas sensaciones. Es por eso que ante la Juve fue titular y no decepcionó. A pesar de no tener suerte en el primer gol de los italianos, en un balón que le bota delante, el catalán sacó varios balones peligrosos para mantener la esperanza hasta el final del partido.

El guardameta del Villarreal Arnau Urena Tenas para un balón durante el partido entre Villarreal CF y Juventus de Turín / EFE/Andreu Esteban

Y es que los 'groguets' lograron el tanto del empate en el descuento, gracias a un remate de Renato Veiga. Aun así, si los de Marcelino se fueron al descanso con una victoria momentánea, fue por la gran actuación de Tenas. A pesar del empuje de la Juventus tras el gol de los locales, el catalán sacó un cabezazo de McKennie desde la frontal y dio seguridad tanto bajo palos como en la salida de balón.

Cabe recordar que el otro guardameta titular del Villarreal, Luiz Junior, cometió un grave error en la primera jornada ante el Tottenham. Cuando fue a atajar un centro raso por banda derecha, al brasileño se le escapó el balón en dirección a portería y permitió que los Spurs se adelantaran en el partido. Sería el único gol del encuentro y el que daría los tres puntos a los londinenses.

Luiz Júnior, en el Tottenham-Villarreal. / Agencia Efe

Aunque el partido contra el Tottenham no fue bueno, el rendimiento de Luiz Junior también está siendo excelente este curso. Con ir a la última jornada ya es suficiente, en el duelo entre Villarreal y Athletic, donde Junior dio un absoluto recital y dejó la portería a cero. Y no fue precisamente porque los de Valverde no llegaron al área rival, ya que los rojiblancos tuvieron varias ocasiones muy claras.

El calendario no da ni un descanso y ahora Marcelino deberá tomar una importante decisión: el guardameta que jugará el próximo sábado en el Santiago Bernabéu. El Villarreal tiene una de las visitas más duras en liga, como es el estadio del Real Madrid, y deberá contar con su mejor guardameta si quieren tener opciones de puntuar ante un rival con la ansiedad de ganar en casa.