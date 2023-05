Tebas no quiere que las grandes Ligas tengan cuatro equipos en la Champions

"Represento a LaLiga, pero un cuarto club español no es la Champions abre más la brecha económica entre los conjuntos del mismo país", apuntó Tebas "Prefiero un modelo que apele más a los orígenes de un torneo europeo de campeones nacionales de todos los rincones de Europa", afirmó el presidente de LaLiga

En una entrevista concedida al medio neerlandés De Telegraaf, Javier Tebas se mostró partidario de modificar el modelo de la Champions por otro diferente que tenga más en cuenta el origen de la competición postulando a más campeones nacionales de más países en detrimento de menos equipos de las grandes ligas europeas. Para el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, cuatro equipos de un mismo país son demasiados.

Tebas lo argumentó así: "Hay un nuevo modelo de Champions en 2024, pero se debería empezar a trabajar en otro tipo de modelo, un modelo que apele más a los orígenes de un torneo europeo de campeones nacionales, con campeones de todos los rincones de Europa. Represento a LaLiga, pero un cuarto club español no es la Champions abre más la brecha económica entre los conjuntos del mismo país".

Tebas apuntó que ya estuvo en contra de que un cuarto equipo fuera a la Champions desde que se aprobó esa medida: "Los clubes que juegan competición europea obtienen tantos ingresos que existe una brecha muy grande con el resto de los clubes de su propio país. Y estuvo mal que en 2016 se decidieran más plazas de Champions para clubes de las grandes ligas. Yo mismo estuve en contra de que cuatro clubes de España fueran a la Champions desde el principio. Como cuatro clubes de la Premier, de la Bundesliga y de la Serie A, a costa de equipos de ligas más pequeñas".

El presidente de la patronal aprovechó la ocasión para cargar de nuevo contra la Superliga y su efecto dañino para las ligas nacionales: "Serían destruidas deportiva y económicamente. La Serie A, la Bundesliga, LaLiga, la Eredivisie... Si tu campeonato nacional no te da la oportunidad de clasificarte para jugar en Europa, entonces tu competición nacional se vuelve mucho menos interesante. Y eso es precisamente lo que hemos construido durante muchas décadas: el conjunto de las competiciones nacionales y las competiciones europeas juntas es un modelo de éxito".

También arremetió de nuevo contra la Premier: "El gobierno británico es muy crítico con el modelo de la Premier League. Es un modelo que genera pérdidas, basado en la inversión constante de los dueños de los clubes. Si no fuera por esas inversiones, la lista de Deloitte no sería así. Si Deloitte tuviera que hacer una lista de los clubes europeos que pierden más dinero o que obtienen la mayor ganancia neta, no incluiría a un club inglés. Hay que reconocer que la Premier League es económicamente la mayor competición a nivel mundial. Pero no se combate la Premier League como lo hacen el Barcelona, el Real Madrid y la Juventus, montando una nueva Superliga europea que arrasa con todas las competiciones nacionales en Europa".