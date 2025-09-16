Susto con Gyökeres: brutal choque de cabeza con Gabriel

Volvieron las noches de Champions League a San Mamés. La Catedral dio el pistoletazo de salida a una edición que, como siempre, promete emociones fuertes y nos deparará alguna que otra sorpresa. Y al Athletic Club le tocaba enfrentar a un rival de entidad como el Arsenal de Mikel Arteta, uno de los serios candidatos al título de la Premier League y, por qué no, a la mismísima 'Orejona'.

Los Ernesto Valverde, pese a la sensible baja de Nico Williams, se mostraron con personalidad y valentía. El Arsenal fue uno de los grandes agitadores del mercado de fichajes incorporando a futbolistas 'top' como Martín Zubimendi, Eberechi Eze, Noni Madueke... o un Viktor Gyökeres encendió las alarmas en Bilbao una vez alcanzada la primera hora de partido.

Brecha en la nuca

El sueco, que precisó de un par de ocasiones claras para abrir el marcador, salió mal parado de un choque cabeza con cabeza con uno de sus compañeros, Gabriel Magalhães. Se llevó la peor parte el exdelantero del Sporting CP, que sangró ostensiblemente tras el impacto con el central brasileño y tuvo que ser inmediatamente atendido por los servicios médicos del cuadro 'gunner'.

Afortunadamente para él y para Mikel Arteta, que hizo calentar a varios de sus pupilos por si era necesario hacer el cambio, quedó todo en un susto y Gyökeres, con un vendaje para tapar la herida y evitar la hemorragia, pudo continuar sobre el césped. Sufre un gran corte de unos cinco centímetros en la nuca y, posiblemente, necesitará puntos tras el encuentro.