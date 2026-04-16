Susana Guasch, sin filtros tras el Bayern-Real Madrid: "Camavinga y el árbitro se han cargado la eliminatoria"

El Real Madrid se despidió de la Champions League tras caer 4-3 ante el Bayern de Múnich en el Allianz Arena, en un partido que dejó un global de 6-4 en la eliminatoria. El conjunto blanco llegó a soñar con la remontada tras un inicio espectacular, en el que Arda Güler marcó a los 35 segundos con un gol histórico y firmó un doblete que metía de lleno al equipo en la pelea.

Sin embargo, todo se torció en el tramo final, especialmente a raíz de la expulsión de Camavinga en el minuto 86. El francés, que ya tenía amarilla, vio la segunda en una acción muy polémica por retrasar el saque tras una falta. Con uno menos, el Bayern aprovechó el momento para golpear con dos tantos en los últimos minutos y sentenciar su pase a semifinales.

Susana Guasch analizó lo ocurrido tras el partido en Movistar+ y fue muy clara con la sensación que deja la eliminación blanca: "El Real Madrid se despide de la Champions después de remar hasta casi al final del duelo, pero murió en la orilla".

La periodista destacó el esfuerzo del equipo, aunque dejó claro que el consuelo es mínimo tras caer en un momento tan decisivo, y recordó que el club blanco cierra una segunda temporada sin título.

Guasch puso en valor el gran inicio del Real Madrid, especialmente la actuación de Arda Güler: "El inicio fue fulgurante, pasa a la historia de la Champions League, y también Arda con el gol más rápido del Madrid en Champions a los 35 segundos".

Arda Güler y Arbeloa celebran el segundo gol del Real Madrid / Anna Szilagyi

La periodista calificó el desenlace como especialmente doloroso, explicando que el partido cambió por completo en los últimos minutos tras la expulsión de Camavinga: "Es un final de partido que se lo carga el árbitro, en una eliminatoria que estaba siendo enorme (...) Camavinga y el árbitro han fulminado al conjunto de Arbeloa. El colegiado ha sacado una tarjeta absurda al francés".

Sobre la jugada, explicó: "Cometió falta y le dio por llevarse el balón para retrasar el saque. Es tonta, pero también es una tarjeta exageradísima en una competición a estas alturas y en el minuto que era del partido".

Susana Guasch comentó que, tras esa acción, Luis Díaz marcó para asegurar su pase a semifinales, y "luego remató el omnipresente Olise". Los alemanes aprovecharon la superioridad numérica para sentenciar la eliminatoria y poder enfrentarse al PSG de Luis Enrique.