Surrealista primera convocatoria de Ansu Fati: ¡en calzoncillos en el avión!

El calvario de Ansu Fati parece llegar a su fin. El futbolista cedido por el FC Barcelona al Mónaco, que por fin observa la luz al final del túnel tras más de cuatro meses desaparecido de los terrenos de juego, podría debutar con los monegascos este jueves, y lo haría tras un surrealista viaje en avión a Bélgica.

El hispanoguineano ha entrado finalmente en la convocatoria del Mónaco, que se estrena mañana en la Champions League midiéndose al Brujas. Eso sí, su entrenador, Adi Hütter, sigue optando por la cautela teniendo en cuenta que sale de lesión y que lleva muchos meses KO.

"No está para ser titular"

En la rueda de prensa previa al encuentro, el técnico de los del Principado aseguró que "la buena noticia del día es que Ansu Fati está en la convocatoria por primera vez, al igual que Stanis Idumbo". "Tenemos un buen equipo, y aunque las lesiones nos debiliten, eso forma parte del fútbol. Tenemos argumentos", apuntó Hütter.

El preparador austríaco, eso sí, dejó claro que Ansu Fati "no está para ser titular". "Ansu no estará listo para estar en el once inicial, sobre todo dada la falta de rodaje durante varios meses, lo cual es normal. Pero ha hecho un excelente trabajo de rehabilitación y lo veo mejorando cada día en los entrenamientos. Así que es demasiado pronto para hablar de titularidad, pero ocurrirá en las próximas semanas", puntualizó el técnico.

Vuelo cancelado

Tras la rueda de prensa, el equipo debía emprender su camino hacia Bélgica en avión, pero todo se torció desde antes de iniciar el vuelo, por culpa del calor. Según mostró el futbolista Jordan Teze en sus redes sociales, el aire acondicionado del avión estaba averiado y el equipo decidió cancelar el vuelo, que finalmente se ha reprogramado para mañana jueves a las 11:00, tan solo ocho horas antes del partido.

En el vídeo publicado por el defensor, aparecen los jugadores del Mónaco en calzoncillos sudando como pocas veces lo habrán hecho. La falta de aire acondicionado obligó a los futbolistas a quitarse prendas de ropa, hasta quedarse en calzoncillos para intentar sobrellevar el calor.

Pero no fue posible, el vuelo se canceló y la plantilla bajó a la pista en ropa interior, dejando una imagen surrealista que rápidamente se ha vuelto viral. Los futbolistas, pese a sufrir, se lo tomaron a risas, compartiendo instantáneas. Incluido Ansu Fati, a quien se le puede observar grabando a sus compañeros, en las horas previas al que podría ser su regreso a los terrenos de juego.