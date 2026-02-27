El Superordenador predice el ganador de la Champions League: así quedan las opciones de Barça, Madrid o Atlético

Una vez completados los dos caminos para la final, el superordenador de Opta ha predicho que el Arsenal sigue siendo el favorito para conseguir su primer trofeo de la Liga de Campeones. Después del sorteo final de las fases eliminatorias de la competición de este viernes, Opta ha revelado que los 'Gunners' tienen 27,40 % de posibilidades de hacerse con la 'orejona'.

El Arsenal, para muchos en el camino 'fácil', competirá contra el Leverkusen en octavos de final, con la posibilidad de encontrarse al FC Barcelona en la semifinal. El conjunto inglés va primero en Premier League con 61 ptos, le sigue Manchester City con 58 ptos y un partido disputado menos.

Los de Mikel Arteta tienen como prioridad la conquista del campeonato liguero, no quieren 'echar a perder' su ventaja en la tabla. El Arsenal quiere 'dar un golpe sobre la mesa', demostrando que los 'turrones' no afectan al equipo. A los 'Gunners' les pesa la historia, cuando el Arsenal fue líder en Navidad, el título no llegó en cuatro ocasiones. En estas dos últimas (2022-23 y 2023-24), el City de Pep acabó superando a los de Arteta en la clasificación después de Navidad.

22 de febrero de 2026, Reino Unido, Londres: Eberechi Eze, del Arsenal, celebra el tercer gol de su equipo durante el partido de la Premier League inglesa entre el Tottenham Hotspur y el Arsenal en el Tottenham Hotspur Stadium / John Walton /PA Wire/dpa

Sin embargo, el Arsenal quiere la Champions. En la gran competición europea todos los partidos son 'finales', pero por el juego de ambos y el resto de rivales, el partido más complicado previo a la final podría ser ante el Barça de Flick, si este consigue llegar a la semifinal y el Arsenal derrota en cuartos al Bodo/Glimt o Sporting de Lisboa.

Siempre y cuando el Arsenal gane a su rival más fuerte, según Opta, el Bayern Múnich, situado al otro lado de la clasificación con un 14,28% de posibilidades de ganar la copa y segundo en el ránking de Opta. La final más probable por los datos sería Bayern Múnich-Arsenal, sin duda un partido merecedor de final europea.

La Premier League, favorita por los datos

Los fanáticos del fútbol inglés estarán encantados de saber que cuatro de los seis clubes con mayores posibilidades de levantar el trofeo en Hungría son de la Premier League: Arsenal, favorito con un 27,40 %; Liverpool, considerado tercero con un 12,83 %; Manchester City le sigue en cuarta posición con un 10,79 % de posibilidades; y el último equipo inglés que entra en el 'top 6' es el Chelsea, situado sexto en la predicción y con 6,86 % de chances.

Liverpool, Manchester City y Chelsea, que se enfrentan a Galatasaray, Real Madrid y PSG, se encuentran en el camino opuesto del Arsenal, rival del Leverkusen. Sin embargo, Opta cree que el Bayern conseguirá avanzar de ronda por delante de todos los equipos ingleses que se encuentran en su camino.

Las probabilidades de Opta

Estas son las posibilidades de levantar la Champions para los siguientes equipos según Opta:

Arsenal - 27,40%

Bayern Múnich - 14,28%

Liverpool - 12,83%

Man City - 10,79%

Barcelona - 7,72%

Chelsea - 6,86%

Newcastle - 4,66%

Paris Saint-Germain - 4,64%

Real Madrid - 2,78%

Sporting de Lisboa - 2,73%

Atlético de Madrid - 2,00%

Tottenham - 1,22%

Los datos en contra del Barça

El FC Barcelona se enfrenta al Newcastle en octavos de final. Si nos fijamos en los datos, el Barça, con 7,72%, tiene más posibilidades de conseguir la Liga de Campeones que el equipo inglés, que tiene un 4,66% de chances. Atlético y Tottenham están ambos por debajo de las posibilidades del club culé, por lo tanto, el gran reto vendría en semifinales.

Noticias relacionadas

El problema está previo a la final. Para Opta, el Arsenal será el ganador y el Barça será su rival en las semifinales de la Champions. A no ser que los 'blaugranas' jueguen como de costumbre y rompan los datos de Opta, los de Flick caerán en 'semis' y le darán la razón a la estadística.