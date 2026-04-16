El superordenador ya predice a los finalistas de la Champions League: no está el actual campeón

Los cuartos de final de la Champions League dejaron emociones fuertes. Partidos que no defraudaron en el máximo escenario del fútbol mundial. Al final, Atlético de Madrid (tras vencer al FC Barcelona en dos partidos de máxima tensión), Bayern de Múnich (tras eliminar al Real Madrid en unos últimos minutos locos en Múnich), Arsenal (al tumbar por la mínima al Sporting de Portugal después de empatar en la vuelta) y París Saint-Germain (con la victoria más contundente de esta ronda del 'KO' ante el Liverpool) fueron los vencedores y los cuatro equipos que participarán en las semifinales de la competición.

Y, sin ir más lejos, el superordenador de Opta ya ha hecho sus predicciones sobre los favoritos para pasar la eliminatoria y estar en la gran final del 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest (Hungría). Según esta IA, dos equipos de los cuatro son claros favoritos.

El primero es el Arsenal, con un 73,40% de posibilidades de pasar a la final de la Liga de Campeones. El rival del Atlético en 'semis' no convenció en los cuartos ante los portugueses y no está cuajando una buena racha en la Premier League. A pesar de eso, las predicciones apuntan a que es el principal favorito para estar en Budapest.

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El Atlético, por su parte, pese a eliminar al Barça tampoco siendo el favorito, solo tiene un 26,60% de opciones de jugar la final. A pesar de eso, los del Cholo ya han demostrado en varias ocasiones que se crecen ante las adversidades y puede pasar de todo en un partido de fútbol. Que se lo digan a Hansi Flick.

El otro gran favorito para pasar a la final, según el superordenador, es el Bayern de Múnich, con un 61,28% de posibilidades. Tras eliminar al Real Madrid, el líder de la Bundesliga ha demostrado a lo largo de la temporada que es uno de los equipos más en forma y más letales del continente. Y es por eso que las predicciones apuntan a que eliminará al actual campeón de la competición, el PSG.

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En este sentido, los de Luis Enrique afrontan esta eliminatoria con un 38,72% de opciones de pasar, según estas predicciones, a pesar de ser el equipo que más claramente doblegó a su rival en cuartos de final. Los parisinos, con el actual Balón de Oro en sus filas, Ousmane Dembélé, querrán demostrar ante el Bayern que las predicciones se equivocaban con ellos e ir a por su segundo título consecutivo.

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Por lo tanto, estas predicciones apuntan a una final entre Arsenal y Bayern de Múnich el 30 de mayo en Budapest. Una predicción del superordenador que es otra historia sobre el terreno de juego. Ya se ha visto en las rondas pasadas. El fútbol está lleno de sorpresas.