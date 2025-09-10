El Superordenador predice el campeón de la Champions: Ni Barça ni Madrid

La Champions League está a la vuelta de la esquina. La máxima competición continental arranca el próximo 16 de septiembre por todo lo alto y con las expectativas con las nubes después de la pasada edición, en la que se estrenó con éxito el nuevo formato. Esta vez, el modelo tendrá continuidad con la fase liga y la ronda de 'playoff' antes de los octavos de final.

Sobre el papel, el principal favorito para hacerse con esta nueva edición de la Champions es el Paris Saint-Germain. El equipo que dirige Luis Enrique fue capaz de levantar la última 'Orejona' después de arrasar al Inter de Milán en la final y sigue con la ambición intacta para volver a conquistar este título. Sin embargo, rivales de entidad no le faltarán con el FC Barcelona, el Real Madrid, el Bayern de Múnich o el Manchester City, entre otros.

Los rivales del FC Barcelona en la Champions League 2025/2026 / SPORT

Hay opiniones para todos los gustos, pero si nos centramos en el análisis de la IA de OPTA, el PSG no parte como favorito para levantar, de nuevo, la Champions League. En ese sentido, el Superordenador ha realizado diferentes predicciones sobre la competición continental y los equipos españoles no salen muy bien parados.

OPTA señala a Liverpool y Arsenal como principales candidatos para hacerse con esta edición de la Champions League con unos porcentajes de 20,4% y 16%, respectivamente. Lo cierto es que ambos conjuntos se han reforzado este verano con grandes nombres para intentar levantar la 'Orejona'. Sin ir más lejos, los 'reds' han firmado a Wirtz, Isak, Ekitiké, Frimpong y Kerkez (484 M), mientras que los 'gunners' ficharon a Zubimendi, Eze, Gyökeres, Madueke, Mosquera, Norgaard y Kepa (293 M).

La predicción de la Champions de OPTA / OPTA

Para el Big Data, el PSG es el tercer equipo con más posibilidades de conquistar este trofeo con un 12% de opciones. Los de Luis Enrique saben que no es nada sencillo ganar dos Champions de manera consecutiva, pero mantienen la estructura que tan buen resultado les dio la pasada temporada. El único cambio importante se encuentra en la portería con la salida de Gianluigi Donnarumma y la llegada de Lucas Chevalier.

Y, por fin, los equipos españoles. Según las predicciones de OPTA, el Barça tiene más posibilidades de levantar la Champions que el Real Madrid. Los azulgranas aparecen en la lista en la cuarta posición con un 8,4% de opciones, las mismas que el Manchester City, mientras que los madridistas se sitúan en la séptima posición con un 5,8%.

Ya muy por debajo, aparece el Atlético de Madrid, el Athletic Club de Bilbao y el Villarreal con el 0,6%, 0,5% y 0,4% de opciones de victoria, respectivamente. Lo cierto es que se tratan de posibilidades mínimas después de analizar las 10.000 simulaciones y combinaciones que ha realizado el superordenador.