El superordenador de Opta ya lo predice: ¿Quién ganará la Champions League?

El superordenador ha hablado. La final de la Champions League ya tiene, a su vez, a los dos participantes por la gloria en Budapest. El PSG y el Arsenal se citarán el 30 de mayo para dirimir quién es el mejor equipo de Europa, poniendo frente a frente a los proyectos de Luis Enrique y Mikel Arteta.

El entrenador asturiano volverá a una final tras la que coronó la pasada edición, justamente, con el PSG, además de la que logró ganar con el Barça en 2015.

Champions League, semifinales: Bayern - PSG, en imágenes. / ANNA SZILAGYI / EFE

Su equipo, vigente dueño del trono, se batió en un combate a muerte con el Bayern Múnich en una eliminatoria que contó con once goles en total, nueve de ellos marcados en la ida en el Parque de los Príncipes (5-4) y dos más en el Allianz Arena, escenario de su anterior título goleando al Inter y, otra vez, campo que les da suerte: el 1-1 de este miércoles ante el Bayern Múnich les deja en la lucha por levantar otra vez la 'Orejona'.

Lo hará ante un Arsenal de Mikel Arteta que será un hueso muy duro de roer. Los 'gunners' batieron en una eliminatoria contraria a la de galos y alemanes: muy cerrada, apenas goles (1-1 en la ida y 1-0 en la vuelta) y basada en el poderío defensivo del cuadro londinense.

El carácter de Mosquera para evitar una tangana después del Arsenal - Atlético de Madrid / Daily AFC

El Atlético de Madrid no pudo hacer nada para franquear el muro que puso la zaga inglesa y volverán a una final de la Champions que no pisan desde la única disputada, en 2006, ante el Barça de Ronaldinho (perdieron 2-1 en París).

¿Quién ganará la Champions League?

Justamente, sobre este duelo dejó 'Opta' sus predicciones con el superordenador que ya determina quién será el equipo que tiene más posibilidades de levantar el trofeo en el Puskás Arena de Budapest, en Hungría.

Acorde a los datos, el Arsenal de Arteta es el equipo que tiene más posibilidades de levantar el trofeo, aunque no por mucho: 56% de posibilidades frente al 44% del PSG, contrario a lo que se podría pensar de un campeón reinante. La inteligencia artificial no cree que sea capaz de defender su trono. ¿Podrá conseguir dar la vuelta a los vaticinios?