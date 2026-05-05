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CHAMPIONS LEAGUE

El superordenador de Opta ya lo predice: ¿Quién ganará la Champions League?

Las predicciones de Opta apuntan a dos claros favoritos para pasar la eliminatoria de semifinales

Atlético vs. Arsenal, el partido en datos

Atlético vs. Arsenal, el partido en datos

Atlético vs. Arsenal, el partido en datos / Perform

Jordi Delgado

Jordi Delgado

La ida de las semifinales de la Champions League dejaron emociones fuertes. Partidos que no defraudaron en el máximo escenario del fútbol mundial. El PSG y el Bayern nos brindaron una oda al fútbol en un partido que algunos claificaron como el mejor de la historia (5-4). Por otro lado, Atlético de Madrid y Arsenal empataron a un gol en un encuentro marcado por la igualdad y los tiros desde el punto de penalti.

A falta de jugar la vuelta de esta ronda, el superordenador de Opta ya ha hecho sus predicciones sobre los favoritos para pasar la eliminatoria y estar en la gran final del 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest (Hungría). Según esta IA, dos equipos de los cuatro son claros favoritos.

El primero es el Arsenal, con un 57,80% de posibilidades de pasar a la final de la Liga de Campeones. El rival del Atlético en 'semis' parte como el gran favorito para estar en Budapest antes de jugar el partido de vuelta en casa, el Emirates Stadium.

Resumen, goles y highlights del Atlético de Madrid 1 - 1 Arsenal de la ida de semifinales de la Champions League

Resumen, goles y highlights del Atlético de Madrid 1 - 1 Arsenal de la ida de semifinales de la Champions League

El Atlético y el Arsenal firman las tablas en el Metropolitano y se jugarán todo en Inglaterra / Champions

El Atlético, por su parte, pese a eliminar al Barça tampoco siendo el favorito y sacar un empate ante los 'gunners' en el Metropolitano, solo tiene un 19,70% de opciones de jugar la final. A pesar de eso, los del Cholo ya han demostrado en varias ocasiones que se crecen ante las adversidades y puede pasar de todo en un partido de fútbol.

El otro gran favorito para pasar a la final, según el superordenador, es el Bayern de Múnich, con un 52,80% de posibilidades. Tras eliminar al Real Madrid, el líder de la Bundesliga ha demostrado a lo largo de la temporada que es uno de los equipos más en forma y más letales del continente. Y es por eso que las predicciones apuntan a que eliminará al actual campeón de la competición, el PSG, pese a caer por la mínima en la ida.

Resumen, goles y highlights del PSG 5 - 4 Bayern de Múnich de la ida de semifinales de la Champions League

Resumen, goles y highlights del PSG 5 - 4 Bayern de Múnich de la ida de semifinales de la Champions League

Champions

En este sentido, los de Luis Enrique afrontan esta eliminatoria con un 26,70% de opciones de pasar, según estas predicciones, a pesar de ganar al conjunto bávaro en el Parque de los Príncipes.

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Por lo tanto, estas predicciones apuntan a una final entre Arsenal y Bayern de Múnich el 30 de mayo en Budapest. Una predicción del superordenador que es otra historia sobre el terreno de juego. Ya se ha visto en las rondas pasadas. El fútbol está lleno de sorpresas.

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