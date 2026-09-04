El superordenador de Opta ya tiene su ganador para la Champions: el Arsenal, gran favorito, con el Barça en el 'top-5'

La Champions League vuelve a escena. La máxima competición europea arranca una nueva edición la próxima semana y lo hace con varios candidatos al título, grandes duelos y una fase de liga que volverá a poner a prueba a los mejores equipos del continente. Pero antes de que empiece a rodar el balón, Opta ya ha hecho su pronóstico.

El superordenador ha realizado 10.000 simulaciones de la Champions 2026-27 y ya tiene un favorito para levantar la 'Orejona'. Y no es el vigente campeón. El Arsenal de Mikel Arteta aparece como principal candidato con un 21,2% de posibilidades de conquistar el título.

Los 'gunners' vuelven a estar en lo más alto después de quedarse a las puertas de la gloria la temporada pasada. El Arsenal llegó hasta la final y perdió ante el PSG en los penaltis, pero su gran campaña ha convencido al modelo de Opta. Ahora, el equipo de Arteta parte como el gran favorito y puede ser, definitivamente, el año del Arsenal.

Final de la Champions: PSG - Arsenal. / Tibor Illyes / EFE

Por detrás aparece el Bayern Múnich, con un 19,9% de posibilidades. El conjunto alemán es el único que se acerca realmente al Arsenal y se presenta como su principal amenaza. La diferencia entre ambos es pequeña y contrasta con lo que ocurre a partir de la tercera posición. El Manchester City aparece tercero con un 12%, siendo el último equipo que supera la barrera del 10%. Y ahí llega una de las grandes sorpresas del pronóstico.

El campeón, lejos de ser el favorito

El PSG, vigente campeón de Europa, solo aparece como cuarto favorito, con un 7,7% de posibilidades de repetir título y conquistar su tercera Champions consecutiva.

El conjunto parisino viene de ganar las dos últimas ediciones y tendrá la oportunidad de hacer historia, pero Opta no confía demasiado en una nueva conquista. El modelo coloca por delante a Arsenal, Bayern y Manchester City y deja al PSG en un cuarto escalón.

El Barça, quinto; el Madrid, sexto

En clave española, el Barcelona aparece quinto en la clasificación de Opta. El equipo de Hansi Flick tiene un 7% de posibilidades de ganar la Champions, por delante del Real Madrid. El conjunto blanco queda sexto, con un 5,1%, fuera del 'top 5' de grandes favoritos.

Los otros españoles también afrontarán una fase de liga exigente. El Atlético de Madrid figura con un 0,5% de posibilidades de ser campeón, mientras que Villarreal (0,32%) y Betis (0,31%) parten todavía más lejos. El calendario tampoco será sencillo: el Barça se enfrentará al PSG y al Manchester City; el Madrid, con algo más de suerte, visitará al Arsenal y a la Roma, mientras que Atlético, Villarreal y Betis tendrán varios enfrentamientos de máxima exigencia.

La Champions está a punto de comenzar y Opta ya se ha mojado. Arsenal es el favorito, Bayern le pisa los talones, el Barça entra en el 'top 5' y el Madrid parte sexto. Y, por encima de todos ellos, queda una pregunta: ¿será capaz el PSG de volver a desafiar a las estadísticas y conquistar Europa por tercer año consecutivo?