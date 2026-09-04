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CHAMPIONS LEAGUE

El superordenador de Opta ya tiene su ganador para la Champions: el Arsenal, gran favorito, con el Barça en el 'top-5'

El modelo pronostica que el equipo inglés tiene un 21,2% de posibilidades de alzar el trofeo, por delante de otros grandes clubes europeos

El superordenador de Opta ya tiene su ganador para la Champions

El superordenador de Opta ya tiene su ganador para la Champions

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Sergi Castillo

Sergi Castillo

La Champions League vuelve a escena. La máxima competición europea arranca una nueva edición la próxima semana y lo hace con varios candidatos al título, grandes duelos y una fase de liga que volverá a poner a prueba a los mejores equipos del continente. Pero antes de que empiece a rodar el balón, Opta ya ha hecho su pronóstico.

El superordenador ha realizado 10.000 simulaciones de la Champions 2026-27 y ya tiene un favorito para levantar la 'Orejona'. Y no es el vigente campeón. El Arsenal de Mikel Arteta aparece como principal candidato con un 21,2% de posibilidades de conquistar el título.

Los 'gunners' vuelven a estar en lo más alto después de quedarse a las puertas de la gloria la temporada pasada. El Arsenal llegó hasta la final y perdió ante el PSG en los penaltis, pero su gran campaña ha convencido al modelo de Opta. Ahora, el equipo de Arteta parte como el gran favorito y puede ser, definitivamente, el año del Arsenal.

Final de la Champions: PSG - Arsenal.

Final de la Champions: PSG - Arsenal. / Tibor Illyes / EFE

Por detrás aparece el Bayern Múnich, con un 19,9% de posibilidades. El conjunto alemán es el único que se acerca realmente al Arsenal y se presenta como su principal amenaza. La diferencia entre ambos es pequeña y contrasta con lo que ocurre a partir de la tercera posición. El Manchester City aparece tercero con un 12%, siendo el último equipo que supera la barrera del 10%. Y ahí llega una de las grandes sorpresas del pronóstico.

El campeón, lejos de ser el favorito

El PSG, vigente campeón de Europa, solo aparece como cuarto favorito, con un 7,7% de posibilidades de repetir título y conquistar su tercera Champions consecutiva.

El conjunto parisino viene de ganar las dos últimas ediciones y tendrá la oportunidad de hacer historia, pero Opta no confía demasiado en una nueva conquista. El modelo coloca por delante a Arsenal, Bayern y Manchester City y deja al PSG en un cuarto escalón.

El Barça, quinto; el Madrid, sexto

En clave española, el Barcelona aparece quinto en la clasificación de Opta. El equipo de Hansi Flick tiene un 7% de posibilidades de ganar la Champions, por delante del Real Madrid. El conjunto blanco queda sexto, con un 5,1%, fuera del 'top 5' de grandes favoritos.

Los otros españoles también afrontarán una fase de liga exigente. El Atlético de Madrid figura con un 0,5% de posibilidades de ser campeón, mientras que Villarreal (0,32%) y Betis (0,31%) parten todavía más lejos. El calendario tampoco será sencillo: el Barça se enfrentará al PSG y al Manchester City; el Madrid, con algo más de suerte, visitará al Arsenal y a la Roma, mientras que Atlético, Villarreal y Betis tendrán varios enfrentamientos de máxima exigencia.

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La Champions está a punto de comenzar y Opta ya se ha mojado. Arsenal es el favorito, Bayern le pisa los talones, el Barça entra en el 'top 5' y el Madrid parte sexto. Y, por encima de todos ellos, queda una pregunta: ¿será capaz el PSG de volver a desafiar a las estadísticas y conquistar Europa por tercer año consecutivo?

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