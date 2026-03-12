El Superordenador de OPTA actualiza el campeón de la Champions: podio para el Barça y subidón del Madrid

La primera parte de las eliminatorias de los octavos de final de la Champions League ya ha concluido. Los partidos de ida de esta ronda nos han dejado absolutamente de todo: sorpresas, goleadas inesperadas, victorias contundentes e historias que vuelven a enamorar al mundo del fútbol. Ahora, todas las miradas se centran en los encuentros de vuelta, donde se decidirá qué equipos logran el ansiado pase a los cuartos de final y cuáles se despiden del sueño europeo.

En ese sentido, hay varios equipos que prácticamente han dejado encarrilado su pase a la ronda de cuartos de final. Sobre todo el Bayern de Múnich, que ya tiene medio billete para la próxima eliminatoria después de golear por 1-6 al Atalanta. También lo tiene muy de cara el PSG, que venció por 5-2 al Chelsea, y el Real Madrid, que pasó por encima del Manchester City (3-0).

Los jugadores del Real Madrid celebran el triplete de Valverde. / Juanjo Martín / EFE

El mismo resultado defenderá el Bodø/Glimt ante el Sporting de Lisboa, aunque tendrá que sufrir lejos de su estadio, donde le cuesta más practicar su buen fútbol. El Atlético de Madrid, por su parte, también viajará hasta Inglaterra con una renta de tres goles tras imponerse al Tottenham en el Metropolitano (5-2).

Eso sí, todavía quedan eliminatorias mucho más igualadas. El Arsenal rescató un empate en su visita al Bayer Leverkusen gracias a un riguroso penalti sobre Madueke y tendrá que imponerse a los alemanes en casa para mantener su papel de favorito en la Champions. Un guion idéntico al del Barça, que también logró igualar en los últimos minutos gracias a un tanto de Lamine Yamal desde los once metros.

Y, por último, seguramente el resultado más sorprendente de la jornada. El Liverpool cayó por la mínima en su visita al Galatasaray y tendrá que ofrecer su mejor versión en Inglaterra para darle la vuelta a la eliminatoria. Cada uno puede tener su opinión, y los expertos también, pero el Superordenador de Opta ya ha actualizado el ranking de favoritos para levantar la Champions League tras estos partidos de ida de octavos de final.

El superordenador de Opta da como máximo favorito para ganar la competición europea al Bayern de Múnich, con un 26,34 %, tras su exhibición en el campo de la Atalanta BC. Le sigue de cerca el Arsenal con un 22,07 % de posibilidades de conquistar la ‘Orejona’, lo que sería la primera de su historia. Completa el podio el FC Barcelona (12,10 %), que todavía tiene trabajo por delante para eliminar al Newcastle United.

Por su parte, el Real Madrid ha pegado un auténtico subidón en sus opciones de ganar la UEFA Champions League tras golear al Manchester City, gozando ahora de un 8,34 % para Opta. El Paris Saint‑Germain, con 10,17 %, y el Atlético de Madrid, con 6,14 %, también tienen posibilidades de acabar levantando el tan ansiado título continental según el superordenador. Más lejos quedan Liverpool (4,64%), Manchester City (2,27%), Bodø/Glimt (2,15%) o Sporting de Lisboa (0,50%).