Lautaro Martínez quedará para siempre en el recuerdo del Inter de Milán como uno de los héroes de la clasificación de los nerazurri a la final de la Champions. En un partido digno de un capitán de principio a fin, el delantero argentino terminó siendo decisivo para la victoria del equipo italiano contra el Barça, que no pudo superar la resistencia interista... ni las polémicas decisiones de Szymon Marciniak y el VAR.

Jugar el partido fue sencillamente un milagro para Lautaro; el argentino cayó lesionado a causa de una distensión en los flexores del muslo izquierdo, aunque se recuperó a contrarreloj para poder liderar a su equipo a una nueva final de la Champions League. El delantero sigue ampliando su leyenda en el Inter de Milán, donde se rinden a la entrega del argentino dentro y fuera de los terrenos de juego.

Era una de las principales incógnitas que rodeaban la previa del partido Inter-Barça de la vuelta de las semifinales; el argentino se lesionó en Montjuïc en el partido de ida y todo hacía presagiar que lautaro no iba a poder estar presente en el duelo de vuelta en el Giuseppe Meazza. Los nerazurri se llevaban las manos a la cabeza ante la posibilidad de que su estrella en ataque no estuviese presente, aunque finalmente su voluntad pudo contra cualquier limitación física.

Recuperación a contrarreloj

El sufrimiento de Lautaro para jugar contra el Barça: "No podía levantar la pierna, estuve dos días llorando" / Spada/LaPresse / LAP

El delantero se armó de valor para recuperarse a contrarreloj y terminó siendo uno de los héroes de la clasificación del Inter a la final de la Champions. Con mucho dolor en su pierna izquierda pero con la voluntad de alguien que quiere inmortalizar su nombre en la historia de la máxima competición europea, el argentino obró la proeza de estar ante el Barça cuando todos los pronósticos apuntaban a lo contrario.

"Sufrimos mucho, pero hicimos un trabajo de equipo increíble contra un rival de enorme valor", reconoció Lautaro tras el partido. "Estuve un poco en apuros: ni siquiera podía levantar la pierna. Los dos primeros días después de la lesión en Barcelona los pasé en casa llorando. Hice dos sesiones durante toda la semana e intenté recuperarme. Un vendaje bien apretado y directo al campo. Así soy", explicaba el argentino.

El capitán no podía perderse el partido más importante de la temporada con el Inter, así que decidió que iba a jugar a pesar del dolor: "En partidos como este hay que estar ahí. Lloré con mi mujer y mis hijos en casa, pero le prometí que estaría allí. Mi madre también estaba preocupada, me llamó toda la mañana, pero no le contesté porque está sufriendo mucho. No estoy bien, pero trabajaremos para recuperarme", explica.

"Tengo muchas cosas dentro ahora mismo: hay mucha presión, muchas reflexiones, pero el Inter lleva años subiendo de nivel. Debemos estar orgullosos: este equipo no se rinde, este estadio es increíble. Queríamos la Champions desde el primer día. De hecho, desde el día de la final perdida en Estambul. Disfrutemos de esta final". Un capitán de pleno derecho que jugó con dolor, luchó... y, finalmente, ganó.