El Submarino naufraga en Dortmund

No es matemática, aunque sí virtual, e incluso moral, la eliminación de un Villarreal que no levanta cabeza en la Champions League. Los de Marcelino fueron goleados (4-0) en Dortmund por un Borussia que se aferró a la efectividad de Guirassy para esfumar el sueño europeo del Submarino, que vivió un naufragio más en suelo germano.

Necesitaba sí o sí una victoria el conjunto groguet si no quería despedirse de casi todas sus opciones de pasar de ronda en esta Liga de Campeones. Porque clasifican hasta 24 equipos, pero con la pobre renta de un empate y tres derrotas en cuatro partidos poco iban a poder recorrer si no puntuaban en Dortmund. Por ello era menester resistir a un Muro Amarillo que siempre mete en problemas a los visitantes.

Y, aunque el asedio se hizo presente en los primeros compases, los de Marcelino lograban mantener el tipo. Tanto que fueron ellos los que tuvieron las opciones más claras en la primera parte. En las botas de Buchanan, incluso, estuvo el primer gol, pero no subió al marcador: un fuera de juego fue responsable de anular el tanto. El propio canadiense gozó de otra opción clara que repelió la defensa del Dortmund. Con ello, el 0-0 pintaba a imponerse hasta el descanso.

GUIRASSY... Y DESASTRE

Pero esas cosas del destino hicieron que los de Kovac, en el último suspiro del primer tiempo, revolcaran el partido. Un centro al área que Anselmino rebotó fue suficiente para Guirassy, que en el área pequeña metió la cabeza y selló el 1-0 justo antes del descanso. El VAR volvió a actuar para revisar unas posibles manos de Anselmino, pero nada punible.

Sí que lo fueron las de Foyth en la segunda parte, clarísimas, para evitar sobre la línea el 2-0 del Dortmund. No fue posible. Ni evitarlo, porque Guirassy marcó el penalti -o el rebote-, ni salvarse de la expulsión. Davide Massa recibió otro llamado del VAR para mostrarle la roja al capitán groguet.

Y, ya con diez hombres, sobrevino la debacle visitante con un Luiz Junior que no daba abasto ante tal huracán ofensivo. Adeyemi, tras un tacón de Brandt y un rebote muy bizarro, plantó el 3-0 que sentenciaba toda opción de rebeldía del Villarreal. La pesadilla, aún así, no acababa: Svensson plantó el cuarto de cabeza y, con él, se esfumaban las ilusiones del Villareal. Pudo ser peor, pero Fabio Silva marró el penalti que suponía la manita. Ahora quedarán Copenhague y Ajax en casa, junto al Leverkusen fuera, para cerrar una primera fase de pesadilla en Liga de Campeones.