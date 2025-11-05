El Submarino naufraga en Chipre

El Villarreal no podía fallar en Limassol. Se había visto las caras con tres de los rivales más exigentes de su liguilla y tan solo había podido rascar un punto ante la Juventus, con un tanto sobre la bocina de Renato Veiga que desató la euforia en La Cerámica. Por ello, regresar de Chipre con los tres puntos bajo el brazo era prácticamente una obligación si el equipo quería mantener vivas sus posibilidades de meterse en los puestos de playoff. Pero pagó caro su falta de acierto y concentración en ambas áreas y encajó una derrota tan dura como inesperada ante un Pafos que jugó sus cartas a la perfección y sumó su primera victoria en la Champions League (1-0).

Marcelino salió con todo. Presentó un once titularísimo que dejó claro que no iba a guardarse nada pensando en la visita a Cornellà-El Prat del próximo sábado. Enfrente, un Pafos con acento español: con Juan Carlos Carcedo al mando y David Goldar, ex de UD Ibiza y Burgos, como capitán.

Ofensiva efímera

El cuadro chipriota no iba a tender la alfombra roja a un Submarino que tendría que trabajarse ese ansiado primer triunfo. De hecho, el primer acercamiento lo firmaron los de Carcedo, con un Quina que trató de sorprender a Luiz Júnior tras zafarse fácilmente de Pépé. A partir de ahí, los castellonenses se adueñaron del balón para plantarse en campo rival. Y gozaron de un par de ocasiones claras para abrir el marcador. Mouriño puso un centro bombeado que prolongó con la testa Moleiro al corazón del área, donde se encontraba libre de marca un Mikautadze que no conectó el remate. Cinco minutos más tarde, Michael salió vencedor en un mano a mano con Pépé.

Pafos' goalkeeper Neofytos Michail, center, saves the ball during the Champions League opening phase soccer match between Pafos FC and Villarreal CF in Limassol, Cyprus, Wednesday, Nov. 4, 2025. (AP Photo/Petros Karadjias) / Petros Karadjias / AP

La ofensiva amarilla, sin embargo, se esfumó tras los primeros diez minutos de partido. El Pafos, juntito atrás, cerró los pasillos interiores para desquiciar a un Villarreal sin inspiración en tres cuartos de cancha. Marcelino dibujó una salida con tres, viniéndose Mouriño hacia dentro, dejando el carril derecho libre para Pépé, y siendo Moleiro el encargado de asumir el rol de interior para que Cardona pudiese recorrerse la banda izquierda. Pero se toparon con un muro.

La pizarra de Carcedo

Y saltó la sorpresa en Limassol: llegó el gol del Pafos. Entró demasiado frío el Villarreal tras el paso por vestuarios, que no pudo defender peor el córner botado por el conjunto chipriota. El envío, tenso al corazón del área, fue rematado por uno de los centrales, Luckassen, más solo que la una y que batió a un vendido Luiz Júnior.

Marcelino movió el banquillo y prácticamente agotó los cinco cambios de una tacada, entre ellos un Gerard Moreno enchufado de cara a puerta o un Pedraza que se dedicó a colgar buenos balones al área. El Villarreal fue arrinconando a un Pafos sostenido por un enorme Michael bajo palos y que incluso montó alguna que otra contra en el añadido. Hubo intensidad hasta el último suspiro. Oluwaseyi, incluso, mandó a las nubes un remate en boca de gol, aunque la acción fue anulada por fuera de juego previo de Veiga. El Pafos resistió y amarró bien sus primeros tres puntos en la Champions League ante un decepcionante Villarreal.