Del 'subidón' del Barça al desplome del Atlético: así está la clasificación de la fase liga de la Champions League 2025-26

La Champions League 2025-26 ha dado paso a la tercera jornada de la fase liga este martes 21 de octubre. La disputa de los primeros partidos de la semana ha permitido a algunos equipos dar un paso importante en busca de las primeras posiciones de la clasificación, mientras que otros tendrán que remar para revertir su mala situación

El Barça fue uno de los encargados de abrir el telón de esta nueva jornada, y lo hizo recibiendo al siempre incómodo Olympiacos de Mendilibar. El partido llegó a complicarse en algunos tramos, pero los azulgranas lo terminaron saldando con un contundente 6-1 que les coloca a un paso de las posiciones de acceso directo a octavos y les ayuda enormemente en el average.

Los de Hansi Flick, sin embargo, no son el único equipo que ha saldado su compromiso con una goleada. PSG, Inter, Arsenal y Borussia Dortmund son algunos de los equipos que han mejorado sensiblemente su balance de goles a favor, lo que invita a pensar en que esta jornada puede marcar la diferencia en la clasificación final.

Gyökeres celebra uno de sus goles ante el Atlético de Madrid / Alastair Grant

La otra cara de la moneda la protagoniza el Atlético de Madrid, víctima de una de las grandes goleadas de la jornada. Los colchoneros recibieron un duro correctivo a manos del Arsenal (4-0) que neutraliza el efecto de la contundente victoria ante el Eintracht (5-1) y les relega momentáneamente hasta la 18ª posición de la tabla.

Tampoco fue una gran noche para el Villarreal, que tras la derrota ante el Manchester City (0-2) registra 1 punto de 9 posibles y se sitúa en la zona de eliminación directa.

¿Cómo está la clasificación de la fase liga de la Champions League durante la jornada 3?

Cada jornada, una vez finalizados los partidos del segundo turno del día, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de la Champions League con los equipos provisionalmente clasificados para octavos, los que accederían al playoff y los que no superarían el corte.

La fase liga de la Champions League cuenta con un sistema único de clasificación para los 36 participantes. Los ocho primeros accederán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos comprendidos entre la 9ª y la 24ª posición deberán disputar un 'playoff' para completar las ocho plazas restantes.

¿Dónde ver todos los partidos por TV y online la Champions League 2025-26?

Los partidos de la Champions League 2025-26 se podrán ver en TV y online a través de Movistar +, que posee los derechos de la competición en España. La operadora ofrecerá todos los enfrentamientos tanto de la fase liga como de las eliminatorias en sus diferentes canales del paquete M+ Liga de Campeones.

Desde SPORT, te ofreceremos una cobertura completa de la Champions League 2025-26 a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas de los partidos y las declaraciones de los protagonistas.