CHAMPIONS
Sporting Lisboa - PSG: Horario y dónde ver el partido de Champions League
A qué hora y dónde ver el Sporting Lisboa - PSG de Champions League
Sporting Lisboa y PSG se enfrentan este martes 20 de enero en el José Alvalade en el partido de la Jornada 7 de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Sporting Lisboa - PSG y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Rui Borges llegará al partido tras una derrota ante el Bayern Múnich (3-1), una victoria sobre el Brujas (3-0), un empate con la Juventus (1-1) y una victoria sobre el Marsella (2-1), por lo que está ubicado en el puesto número 14 con 10 puntos y -4 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Luis Enrique registraron un empate con el Athletic Club (0-0), una victoria contra el Tottenham (5-3), una derrota ante el Bayern Múnich (2-1) y una victoria contra el Bayer Leverkusen (7-2), posicionándose en el 3.º puesto con 13 puntos y +11 en el diferencial de anotaciones.
HORARIO DEL SPORTING LISBOA - PSG DE LA CHAMPIONS LEAGUE
El partido entre Sporting Lisboa y PSG, correspondiente a la Jornada 7 de la Champions League, se disputa este martes 20 de enero a las 21:00 (CET) en España.
DÓNDE VER EL SPORTING LISBOA - PSG DE LA CHAMPIONS LEAGUE
En España, el partido de Champions League entre Sporting Lisboa y PSG se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 6.
También puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
