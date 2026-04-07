Sporting Lisboa - Arsenal: Horario y dónde ver el partido de cuartos de final de Champions League

Sporting Lisboa y Arsenal se enfrentan hoy martes 7 de abril en el Estádio José Alvalade en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Sporting Lisboa - Arsenal y dónde ver el partido en España.

Así, pues, los de Rui Borges se presentan a la disputa con la marca negra en su historial conjunto que supone nunca haber podido derrotar a los Gunners en tiempo reglamentario, sumando dos derrotas y dos empates además de una conquista que obtuvieron en una tanda de penaltis en 2023.

Sin embargo, los verdiblancos tienen una fortaleza indiscutible en la localía, ya que han ganado sus últimos nueve partidos de forma consecutiva a lo largo de todas las competencias, sumando además 18 victorias en los últimos 20 enfrentamientos que han llevado a cabo en la capital portuguesa.

Contrariamente, el Arsenal llega tras el golpe duro que representa haber sido eliminados de FA Cup ante el Southampton, aunque también con el conocimiento de que, en la última ocasión que visitaron el Estádio José Alvalade, lograron extraer de Lisboa un más que favorable resultado de 5 goles a 1 en 2024.

Aun así, los dirigidos por Mikel Arteta llegan con las bajas de Saka, Timber y Merino, junto a las de Eze e Hincapié, por lo que varias de las claves de la plantilla del combinado londinense estarán ausentes para esta primera parte de la llave, la cual es de por sí difícil teniendo en consideración que recién cayeron en la final de la EFL Cup contra el Manchester City.

HORARIO DEL SPORTING LISBOA - ARSENAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Sporting Lisboa y Arsenal, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions League, se disputa hoy martes 7 de abril a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL SPORTING LISBOA - ARSENAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre Sporting Lisboa y Arsenal se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2.

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