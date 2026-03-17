El Sporting derrite al Bodø Glimt y culmina una remontada para la historia

El Sporting CP lo hizo. Culminó una remontada descomunal para poner fin al sueño del FK Bodø/Glimt, el 'matagigantes' de esta edición de la UEFA Champions League. La gesta no era sencilla tras el 3-0 encajado en la ida en el Aspmyra Stadion, pero el conjunto portugués se hizo fuerte en el José Alvalade y firmó un 5-0 inolvidable para su afición. El cuadro noruego, que había sorprendido a Europa superando a equipos como Manchester City o Atlético de Madrid en la fase de 'liguilla', y eliminando al Inter en dieciseisavos, vio frenada en Lisboa una historia que quedará en los libros de la competición.

El arranque del Sporting fue tan intenso como previsible. Presión alta, ritmo elevado y un asedio constante que encerró al Bodø en su propio campo. Los noruegos, por su parte, salieron con la intensidad adecuada para mantener las embestidas portuguesas. En el minuto 5, Didrik Blomberg recibió la primera cartulina del encuentro.

En apenas diez minutos, los locales ya acumulaban siete disparos, con Francisco Trincão como principal generador de peligro. El extremo rozó el gol con un cabezazo que se marchó alto y poco después lo intentó con una vaselina que salió desviada. Luis Suárez tuvo la más clara, pero Nikita Haikin sacó una mano providencial tras el disparo cruzado del delantero colombiano.

El plan de los lusos pasaba por abrir el campo con Matheus Araújo y Iván Fresneda, mientras Geny Catamo y Pedro Gonçalves se incrustaban por el carril del ocho para cargar el área. Las ocasiones llegaban, pero la falta de acierto y la figura de Haikin mantenían con vida al conjunto noruego.

¡Y Maximiliano Araujo brindó la remontada del Sporting en la prórroga! / Champions

El FK Bodø/Glimt, fiel a su identidad, resistía con orden y disciplina. El entrenador noruego, Kjetil Knutsen, tenía clara su consígnia: aguantar el resultado y aprovechar los contraataques para sentenciar la eliminatoria, como hicieron en el Giusseppe Meazza ante el Inter. El tándem formado por Odin Bjørtuft y Jostein Gundersen sostuvo al equipo en los momentos más delicados, juntamente con Haikin. Sin embargo, con balón no conseguían superar líneas. Apenas pudieron encontrarse Berg, Evjen, Hauge y compañía para trenzar una jugada de ataque en la primera media hora de encuentro.

El premio para el Sporting llegó en el minuto 33, cuando Gonçalo Inácio cabeceó a la red un córner botado por Trincão. Un gol que hacía justicia al dominio local y que mantenía viva la esperanza. Francisco Trincão fue el más incisivo en los primeros 45 minutos. El 'exazulgrana' está firmado una notable edición de Champions, con 4 goles y 2 asistencias.

Al filo del descanso, el Bodø rozó el empate con un cabezazo de Bjørtuft que se estrelló dos veces en el larguero, en su ocasión más clara. El 1-0 al intermedio, con 15 disparos del Sporting por solo 4 de su rival, reflejaba un guion claro: dominio portugués y resistencia noruega en una eliminatoria todavía abierta.

Tras la reanudación, el FK Bodø/Glimt trató de dar un paso al frente y acechar la portería de Rui Silva. Sin embargo, fue algo fugaz. En el minuto 60, Catamo filtró un balón al espacio desde el centro del campo, Luís Suárez ganó la carrera a su marcador y, con sangre fría, asistió a Pedro Gonçalves, que solo tuvo que empujarla para firmar el 2-0. El estadio estalló. El Sporting lo veía posible. La remontada, que parecía lejana, empezaba a tomar forma.

El gol desató definitivamente a los de Rui Borges, que se lanzaron con todo en busca del tercero. Con media hora por delante, el asedio se intensificó y el técnico portugués agitó el banquillo para mantener la energía y el ritmo ofensivo. El Bodø, cada vez más hundido, sufría para sostenerse.

La jugada clave llegó en el minuto 76, cuando el colegiado Sandro Schärer señaló penalti por mano de un defensor noruego dentro del área. Luís Suárez asumió la responsabilidad y no falló desde los once metros. El 3-0 desató la locura en el José Alvalade: la eliminatoria quedaba igualada.

El delantero colombiano, Luís Suárez, anotó de penalti el 3-0 ante el Bodø/Glimt / MIGUEL A. LOPES

El empuje del Sporting fue total en el tramo final. El estadio rugía en cada acción, empujando a los suyos hacia una remontada histórica, mientras el Bodø trataba de resistir como podía, claramente superado por el vendaval portugués. Sin embargo, no fueron capaces de anotar el cuarto y el encuentro se fue a la prórroga.

Nada más arrancar el tiempo extra, el Sporting CP obró el milagro. Matheus Araújo, con un 'chut' potente con su pierna izquierda, puso el 4-0 para poner a los portugueses, por primera vez, por delante en la eliminatoria.

¡Luis Suárez provocó la prórroga tras su gol de penalti! / Champions

Tras el gol, el Sporting supo gestionar el marcador favorable, mientras que el Bodø se fue a por el gol que llevaba el partido a los penaltis. Pero, en el tiempo de descuento, llegó la sentencia de los portugueses. Rafael Nel hizo la 'manita' y puso la guinda al pastel. El partido terminó con la goleada de los 'leones' de Lisboa.

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El Sporting CP se convierte así en el primer equipo clasificado para los cuartos de final, donde se medirá al vencedor del cruce entre el Arsenal FC y el Bayer 04 Leverkusen. Se pone fin, mientras tanto, al sueño del Bodø/Glimt, un equipo que ha dejado una huella imborrable en esta Champions, ganándose el respeto del continente tras desafiar y superar a varios de los grandes de Europa.