Sorteo de los playoffs de la Champions League: horario y dónde ver por TV y en directo

La Champions League se prepara para adentrarse en su fase más decisiva. Una vez cerrado el telón de la 'liguilla', los 24 equipos que hayan superado el primer corte se prepararán para iniciar su camino en el cuadro final de la competición.

El elenco de equipos que acceden a la fase final quedará dividido en dos en función de la posición ocupada al término de la fase liga. Los ocho primeros clasificados, entre los que se encuentra el FC Barcelona, accederán directamente a octavos, mientras que los equipos comprendidos entre la 9ª y la 24ª posición se tendrán que jugar los ocho billetes restantes en el playoff. En este último grupo se encuentran Real Madrid y Atlético, ambos derrotados en la última jornada.

De cara al sorteo, los equipos clasificados quedarán divididos en dos bombos: los cabezas de serie (del 9º al 16º) y los no cabezas de serie (del 17º al 24º). La diferencia entre unos y otros es que los cabezas de serie disputarán la ida como visitantes y la vuelta como locales.

Los jugadores del Madrid, tras perder en Lisboa contra el Benfica. / Armando Franca / AP

Los emparejamientos están condicionados por la posición en la que cada equipo termina la fase liga, y cada aspirante cuenta con dos rivales potenciales. Por ejemplo, el noveno clasificado sabe de antemano que se enfrentará a 23º o al 24º.

¿A qué hora es el sorteo de los playoffs de la Champions League 2025/26?

El sorteo de los playoffs de la Champions League 2025/26 tendrá lugar el próximo viernes 30 de enero a partir de las 12:00 horas (CET). Una vez realizado, cada uno de los 16 participantes conocerá a su rival en busca de los billetes en juego hacia los octavos de final.

¿Dónde ver el sorteo de los playoffs de la Champions League por TV?

En España, el sorteo de los playoffs de la Champions League 2025/26 se podrá seguir por TV y online a través de Movistar+, concretamente a través de M+ Liga de Campeones.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te ofrecemos un seguimiento minuto a minuto de los playoffs de la Champions League 2025/26 a través de nuestra narración en directo, así como una cobertura completa de los resultados del mismo.