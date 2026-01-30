¿Cómo funciona el sorteo de los playoffs de la Champions League? Formato, reglas y restricciones

El pistoletazo de salida de los playoffs de la Champions League 2025/26 está a la vuelta de la esquina. Una vez se celebre el sorteo de hoy lunes 6 de octubre, los 112 equipos que disputarán la primera ronda conocerán a su primer rival en el torneo del K.O, que esta temporada viene con algunas novedades llamativas.

A pesar de que son 24 los equipos que han superado el primer corte en la máxima competición europea, sólo 16 formarán parte del segundo sorteo de la competición. Esto se debe a que los ocho primeros clasificados de la fase liga consiguieron el billete directo hacia octavos, ahorrándose la ronda previa que se sorteará hoy.

Una vez conocidos los emparejamientos, los playoffs de la Champions League 2025/26 arrancarán el próximo martes 17 de febrero con la disputa de los primeros partidos de ida y se extenderán hasta el próximo 25 de febrero. A pesar de que se realizará un sorteo para determinar los cruces, este cuenta con ciertos condicionantes que limitan enormemente.

La Champions League se prepara para dar paso al sorteo de los playoffs / EFE

¿Qué equipos jugarán los playoffs de la Champions League 2025/26?

Bombo 1: Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen

Bombo 2: Borussia Dortmund, Olympiacos, Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodo/Glimt, Benfica

¿Cuál es el formato del sorteo de los playoffs de la Champions League 2025/26?

De cara al sorteo, los equipos clasificados para los playoffs de la Champions League quedarán divididos en dos bombos: los cabezas de serie (del 9º al 16º) y los no cabezas de serie (del 17º al 24º). La diferencia entre unos y otros es que los cabezas de serie disputarán la ida como visitantes y la vuelta como locales.

Los emparejamientos están condicionados por la posición en la que cada equipo termina la fase liga, y cada aspirante cuenta con dos rivales potenciales. Por ejemplo, el noveno clasificado sabe de antemano que se enfrentará a 23º o al 24º.

Noticias relacionadas

Más allá de este gran condicionante, no existe ninguna otra restricción en el momento de confeccionar los cruces. Esto implica que puede haber enfrentamientos entre equipos de la misma federación, como podría ser el caso de Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund o PSG y Mónaco, y también entre equipos cuyos caminos ya se hayan cruzado en la fase liga, como es el caso de Real Madrid y Benfica.