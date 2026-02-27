Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sorteo Champions League 2026, en directo: rivales de FC Barcelona, Real Madrid y Atlético en octavos de final

Sigue en directo el sorteo de los octavos de final de la Champions League 2025-26. Se define el camino definitivo a la final de Budapest con el nuevo sistema de cuadro.

La Champions League se prepara para dar paso al sorteo de los playoffs

La Champions League se prepara para dar paso al sorteo de los playoffs / EFE

Jordi Gil

Este viernes, a partir de las 12.00h, tendrá lugar el sorteo de los octavos de la Champions League 2025/26.

El FC Barcelona, tras su gran fase de liga, espera rival entre PSG o Newcastle, mientras que el Real Madrid se medirá a Sporting de Portugal o Manchester City. No te pierdas los cruces, las fechas de los partidos y el análisis de todos los emparejamientos en nuestro minuto a minuto

