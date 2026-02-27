Sorteo Champions League 2026, en directo: rivales de FC Barcelona, Real Madrid y Atlético en octavos de final

Este viernes, a partir de las 12.00h, tendrá lugar el sorteo de los octavos de la Champions League 2025/26.

El FC Barcelona, tras su gran fase de liga, espera rival entre PSG o Newcastle, mientras que el Real Madrid se medirá a Sporting de Portugal o Manchester City. No te pierdas los cruces, las fechas de los partidos y el análisis de todos los emparejamientos en nuestro minuto a minuto

El Sporting de Portugal, la "cenicienta" que no lo es Si al Real Madrid le toca el Sporting de Lisboa, muchos podrían pensar en un sorteo amable, pero los de Portugal han firmado una fase de liga espectacular terminando en el top 8. Con un bloque muy sólido y un fútbol ofensivo, son la gran revelación de esta Champions 2026. Evitar al City es la prioridad de Arbeloa, pero el Sporting no será, ni mucho menos, un trámite.

Fechas clave en el calendario Id sacando la agenda. Los partidos de ida de estos octavos de final se disputarán los días 10 y 11 de marzo. Los partidos de vuelta, donde el Barça ejercerá de local y el Madrid de visitante (siempre que no le toque el Sporting y cambie el orden por sorteo de sede), se jugarán el 17 y 18 de marzo. Es el mes donde se decide si la temporada europea es un éxito o un fracaso.

El factor Spotify Camp Nou La vuelta de los octavos de final se disputará en el Spotify Camp Nou, que para esas fechas ya contará con una capacidad cercana a los 62.000 espectadores tras la apertura de las nuevas zonas de grada. Jugar el partido decisivo en casa, tras meses de obras y traslados, es el gran activo de Flick para meterse en los cuartos de final.

¿Habrá City-Madrid por quinto año consecutivo? La estadística es caprichosa. Si la bola del Real Madrid cae en la casilla del Manchester City, viviremos el quinto enfrentamiento seguido entre los dos gigantes de la competición en rondas eliminatorias. Sería, sin duda, el gran duelo de estos octavos. Pep Guardiola contra el rey de Europa en una eliminatoria donde la vuelta se jugaría en el Etihad Stadium. El morbo está servido en los bombos de Nyon.

El Madrid, por el camino difícil El Real Madrid llega a este sorteo tras haber superado el 'play-off' ante el Benfica. Al no ser cabeza de serie, el equipo de Arbeloa se enfrenta a un escenario de máxima dureza. Según el reparto de llaves, los blancos han quedado emparejados con la zona 7/8 de los cabezas de serie. Esto significa que el rival del Real Madrid en octavos de final será, obligatoriamente, o el Sporting de Portugal o el Manchester City.

Emparejamientos prefijados Con el nuevo formato, el azar está muy limitado. La UEFA utiliza un sistema de parejas basado en la clasificación. El Barça, al estar en la pareja de los puestos 5/6 junto al Chelsea, solo tiene dos destinos posibles en octavos: se enfrentará al ganador de la eliminatoria del PSG o al del Newcastle. No hay más opciones. Es un 50% de posibilidades de revivir un duelo con morbo ante los parisinos o viajar a St James' Park.

El Barça, cabeza de serie El equipo de Hansi Flick llega a este sorteo tras una fase de liga brillante que le ha permitido evitar el temido 'play-off'. Al haber terminado en la zona noble de la tabla (5º puesto), el Barça cuenta con la ventaja de jugar la vuelta en el Spotify Camp Nou. Tras el regreso a casa el pasado mes de noviembre, la Champions volverá a vibrar en el templo azulgrana en una eliminatoria de máxima exigencia.