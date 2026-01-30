¿Cuándo es el sorteo de octavos de la Champions League 2025/26?

La Champions League entra de lleno en su fase más decisiva. La celebración del sorteo de los playoffs, la máxima competición europea se prepara para dar paso a su primera ronda eliminatoria, en la que los equipos comprendidos entre la 9ª y la 24ª posición se tendrán que jugar los ocho billetes restantes en el playoff.

Entre los equipos que disputan esta ronda previa destaca la presencia de dos representantes españoles. El Real Madrid tendrá que volver a enfrentarse al Benfica, equipo que le privó de la posibilidad de terminar la fase liga dentro del top-8, mientras que el Atlético de Madrid medirá sus fuerzas ante el Brujas. Ambos contarán con el factor campo a su favor de cara al decisivo partido de vuelta.

Las eliminatorias de los playoffs se disputarán a doble partido, con la ida programada para el 17 y el 18 de febrero y la vuelta para el 24 y 25. Una vez finalice esta ronda, la UEFA procederá a realizar un nuevo sorteo para terminar de definir el cuadro final de la competición.

¿Cuándo es el sorteo de los octavos de final de la Champions League 2025/26?

El sorteo de los playoffs de la Champions League 2025/26 tendrá lugar el próximo viernes 27 de febrero. Una vez realizado, los 16 equipos todavía en pie conocerán su punto de partida en el cuadro final de la competición.

¿Dónde ver el sorteo de los octavos de final de la Champions League por TV?

En España, el sorteo de los octavos de final de la Champions League 2025/26 se podrá seguir por TV y online a través de Movistar+, concretamente a través de M+ Liga de Campeones.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te ofrecemos un seguimiento minuto a minuto de los playoffs de la Champions League 2025/26 a través de nuestra narración en directo, así como una cobertura completa de los resultados del mismo.