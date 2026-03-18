¿Por qué no hay sorteo en cuartos de la Champions League? Equipos clasificados, cruces y formato de la competición

La Champions League 2025/26 entra en su fase decisiva. Los mejores equipos del continente se disputaron el pase a los cuartos de final, donde solamente estarán los ocho equipos en pie para pelear por la gloria europea. Esta edición es la segunda con el nuevo formato implementado por la UEFA, que no contempla la celebración de un sorteo para dictaminar los emparejamientos de cuartos de final hacia adelante como el curso pasado.

El motivo por el que no habrá sorteo de cuartos de final de la Champions League es simple: el cuadro definitivo ya está establecido. El pasado 27 de febrero se dictaminaron todos los emparejamientos de octavos de final y, además, quedaron definidos todos los posibles cruces hasta la final en Budapest. De esta manera, todos los equipos saben desde hace semanas quiénes pueden ser sus potenciales rivales y por qué lado del cuadro van, a expensas de saber qué club supera de ronda en cada eliminatoria.

Así queda el cuadro de la Champions League en octavos con los horarios de la eliminatoria / Marc Creus

Esta semana, por consecuencia, los equipos clasificados saben de manera inmediata su próximo rival en cuartos de final y el orden de los partidos, que se decidirá en función de quién tenga el factor campo a favor. Los clubes clasificados para la próxima ronda disputarán los partidos de ida el 7/8 de abril y los de vuelta el 14/15 de este mismo mes.

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En el caso del FC Barcelona, los azulgranas ya saben que tras eliminar en octavos de final al Newcastle se enfrentarán en cuartos de final al Atlético de Madrid. Están en el mismo lado del cuadro que Arsenal o Sporting de Portugal (que se enfrentan en cuartos), un lado un poco más asequible sobre el papel que el contrario, donde Real Madrid, Bayern de Múnich, Liverpool o PSG se disputarán un solo billete para la final de la competición en este curso.