Sorteo de la Champions League en vivo

Este viernes, a partir de las 12.00h, tendrá lugar el sorteo de los playoffs de la Champions League 2025/26. Una vez realizado, cada uno de los 16 participantes conocerá a su rival en busca de los billetes en juego hacia los octavos de final.

También el FC Barcelona y el resto de equipos que quedaron entre los ocho primeros de la clasificación conocerán sus posibles rivales en octavos

Los emparejamientos están condicionados por la posición en la que cada equipo termina la fase liga, y cada aspirante cuenta con dos rivales potenciales. Por ejemplo, el noveno clasificado sabe de antemano que se enfrentará a 23º o al 24º

De cara al sorteo, los equipos clasificados quedarán divididos en dos bombos: los cabezas de serie (del 9º al 16º) y los no cabezas de serie (del 17º al 24º). La diferencia entre unos y otros es que los cabezas de serie disputarán la ida como visitantes y la vuelta como locales

El elenco de equipos que acceden a la fase final quedará dividido en dos en función de la posición ocupada al término de la fase liga. Los ocho primeros clasificados, entre los que se encuentra el FC Barcelona, accederán directamente a octavos, mientras que los equipos comprendidos entre la 9ª y la 24ª posición se tendrán que jugar los ocho billetes restantes en el playoff. En este último grupo se encuentran Real Madrid y Atlético, ambos derrotados en la última jornada

La Champions League se prepara para adentrarse en su fase más decisiva. Una vez cerrado el telón de la 'liguilla', los 24 equipos que han superado el primer corte se prepararán para iniciar su camino en el cuadro final de la competición