Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alcaraz - ZverevSorteo Champions hoyCooper FlaggEstevaoJoan GarciaLaportaHamza AbdelkarimGuille FernándezGulerRashfordOpen de Austarlia hoyAntetokounmpoFerrero SinnerCruces ChampionsClasificación ChampionsRival Barça ChampionsRival Madrid ChampionsSorteo playoffs ChampionsDinero Barça ChampionsPróximo partido AlcarazSemifinales Open de AustraliaClasificación sin VARMaldiniJoan PradellsMercado de FichajesGonzalo BernardosGonzalo Bernardos
instagramlinkedin

En Directo

CHAMPIONS LEAGUE

Sorteo de la Champions League en vivo

Sigue en vivo y en directo la última hora del sorteo de los playoffs de la Champions League 2026 en SPORT

La Champions League se prepara para dar paso al sorteo de los playoffs

La Champions League se prepara para dar paso al sorteo de los playoffs / EFE

Maria Tikas

Maria Tikas

Este viernes, a partir de las 12.00h, tendrá lugar el sorteo de los playoffs de la Champions League 2025/26. Una vez realizado, cada uno de los 16 participantes conocerá a su rival en busca de los billetes en juego hacia los octavos de final.

También el FC Barcelona y el resto de equipos que quedaron entre los ocho primeros de la clasificación conocerán sus posibles rivales en octavos

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL